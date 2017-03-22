弘塑去年EPS15.9元 配現金10元

2017-03-22

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體設備商弘塑（3131）去年每股盈餘15.9元，董事會決議去年盈餘擬每股配發10元現金股利。

弘塑以供應後段的單晶片旋轉、酸槽設備為主，去年全年稅後淨利3.92億元，雖較前年小減3.08％，但仍賺達1.5個股本，每股盈餘15.9元，堪稱設備股獲利王。其中，去年第四季為設備認列旺季，更寫下每股盈餘6.5元的新高紀錄。

弘塑董事會決議，去年盈餘擬每股配發10元現金股利，配發率接近63％。展望今年，法人預期弘塑在台積電（2330）、日月光（2311）等客戶持續建置後段封測產能的訂單加持下，營運將可望穩健成長。