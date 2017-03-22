緯創吃iPhone訂單 外資目標價喊30元

2017-03-22

〔記者卓怡君／台北報導〕緯創（3231）經過兩年的練功，代工iPhone的學習曲線已接近尾聲，獲利能力提升，去年第四季獲利表現優於預期，外資昨進場大買逾1.7萬張，多數外資給予緯創正面評價，港系證券看好緯創今年表現，喊買緯創，目標價30元，但也有外資擔心今年營益率表現。

緯創去年第四季營業利益22.53億元，季增75.6％，年增高達2.25倍，董事長林憲銘在法說會釋出正面看法，市場高度關注緯創今年蘋果iPhone代工訂單發展；林憲銘表示，智慧裝置將是今年成長力最強的產品線，營收占比將衝高至20％，換算營收成長率超過30％，成為今年緯創最大亮點。

為了迎接蘋果大單，緯創今年資本支出高達4億美元，較去年大增逾50％，外資認為，緯創過去兩年因投入iPhone新事業，承受初期良率不佳與經濟規模不足的壓力，去年良率已大幅改善，看好今年緯創智慧型手機事業將對營收與獲利帶來貢獻，第二季起營運將逐季增溫。