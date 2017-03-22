智邦去年EPS3.51元 明泰1.4元
2017-03-22
〔記者王憶紅／台北報導〕智邦（2345）、明泰（3380）去年獲利都繳出亮麗的成績單，智邦去年每股獲利3.51元，創近15年新高，明泰去年每股獲利1.4元，創近3年新高。
智邦去年全年合併營收約293.69億元，年增18.72％，稅後盈餘18.88億元，年增61.87％，全年每股稅後盈餘3.51元，創近15年新高。智邦昨以上漲2元的66元作收，創2002年7月以來新高，而三大法人昨買超智邦2207張。
智邦指出，隨著全球雲端運算市場持續成長，相關解決方案的需求增加，去年營運成果較前一年成長；至於今年，智邦將持續推動新產品布局與新技術轉型，強化核心技術、優化產品組合，往更高附加價值的領域發展。
明泰去年合併營收218.31億元，年減5.1％，毛利率提升2個百分點至14.6％，稅後盈餘6.08億元，每股盈餘1.4元，轉虧轉盈，創近3年新高。
明泰目前交換器占營收比重約55％，法人指出，在客戶需求成長下，預期今年有兩位數成長，而在產品優化下，全年毛利率會越來越好。
另外，車聯網24G防撞雷達去年已出貨，初期貢獻營收不大，預計價格到甜蜜點後，明年實際需求會起來。明泰24G防撞雷達屬於後裝市場，董事長李中旺指出，汽車安全離不開網路，未來防撞雷達連上5G網路，將是明泰的核心產品。
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