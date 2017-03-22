搶汽車電子觸控商機 宸鴻、歐菲光交叉持股
2017-03-22
〔記者陳梅英／台北報導〕觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）與深圳歐菲光化敵為友、宣布結盟，以交叉持股方式強化並鞏固彼此合作關係，歐菲光將以每股90.5元取得TPK私募普通股2000萬股，總投資金額18.1億元，TPK也將在市場上以不超過9億元額度買進歐菲光股票；此交割案完成後，雙方更將合資成立新公司，而新公司將由歐菲光主導，共同搶攻汽車電子觸控商機。
TPK財務長劉詩亮（見圖，記者陳梅英攝）表示，過去外界都以為TPK與歐菲光是競爭對手，但TPK的9成營收來自歐美客戶，歐菲光則深耕中國智慧型手機與平板市場，9成營收來自中國，客戶並未重疊。雙方結盟後，結合歐菲光前段塑膠薄膜觸控技術與精密光學感測模組專長、TPK在玻璃及後段貼合技術與服務，可避免重複投資，此「強強結合」，對整體觸控產業來說是正向發展，也是因應紅色供應鏈崛起的最好方式，雙方不需殺得你死我活，而是利用各自優勢把餅做大。
目前TPK最大單一股東為董事長江朝瑞及其家族，歐菲光參與TPK私募後，取得5.46％股權，將躍升為TPK第二大股東；TPK也將透過公開收購方式，以每股不超過人民幣40.34元價格，取得歐菲光約0.4-0.5％股權。
劉詩亮表示，雙方雖透過交叉持股方式建立策略合作關係，但彼此都同意尊重對方公司經營獨立，因此，歐菲光不會派人進駐TPK的董事會。
由於TPK為F開頭的外商公司返台掛牌，此策略投資案不需經過台灣主管機關核准；但歐菲光為中國上市公司，按照流程，仍需通過中國發改會等機關同意，預計最快可在一個月內定案。雙方昨已簽署股份認購協議書及合資意向書，近期內就會進行下一步協商並簽署正式合資協議，成立合資新公司。
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