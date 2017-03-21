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外銷訂單連七紅 可望旺到年底

2017-03-21

〔記者林筑涵／台北報導〕經濟部昨公布二月外銷訂單三三七．五億美元、年增率達二十二％，已連續七個月正成長。經濟部統計處長林麗貞表示，主因是七大接單貨品皆呈現雙位數成長，按此趨勢，可期待今年外銷訂單一路旺到年底。

二月外銷訂單金額三三七．五億美元，較去年同月增加六十．八美元，累計前兩月外銷訂單六九七．二億美元、年增十二．七％，創歷年同期新高。

經濟部分析，主要是受到景氣回溫，帶動需求增加，加上原物料價格上揚與去年基期偏低影響，主要貨品年增率皆雙位數成長；其中資通訊產品因筆電接單量較預期佳，且手持行動裝置持續升級，年增率達二十三．九％；精密儀器產品因大尺寸面板需求強勁，持續上揚，年增率更超過五成；另，塑橡膠製品受到國際原油價格上漲影響，墊高各項產品售價，訂單金額達十六．六億美元，年增率近四成。

從主要接單地區來看，二月來自中國及香港訂單金額八十七．二億美元，較去年同月增加約四成，幅度最大；美國及歐洲年增率分別為二十一．一％、十二．九％，主要來自筆電訂單推升；東協六國因業者改變接單方式，年增率為四％；日本因電子與資通訊產品接單量上升，年增率二十三．九％。

展望未來，林麗貞指出，隨著手持行動裝置、電腦、電視持續升級，帶動資通訊及電子產品接單穩定，加上傳統產業表現不錯，油價仍較去年同月高，外銷訂單可望續增；依往年經驗來看，三月份會比二月份好，預計三月外銷訂單金額約落在三七五至三八五億美元間，年增率二到五％左右，第一季可望年增八．九至九．九％間。

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  • 二月外銷訂單337.5億美元、年增率達22％，已連續7個月正成長。（中央社資料照）

    二月外銷訂單337.5億美元、年增率達22％，已連續7個月正成長。（中央社資料照）

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