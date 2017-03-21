抗川普 德日加速推歐日FTA
2017-03-21
〔編譯王惠慧／綜合報導〕德國總理梅克爾與日本首相安倍晉三週日在全球規模最大漢諾瓦電腦展（CeBIT）揭幕時，共同呼籲歐盟和日本應儘速簽訂自由貿易協定（ＦＴＡ），對於美國日益加深的保護主義的針對性意味濃厚。
安倍晉三於週日抵達德國，展開歐洲外訪行程。路透報導指出，梅克爾與安倍在CeBIT上並未提及美國政府，但皆利用此機會強調自身與川普政府保護主義立場的不同。
安倍晉三強調，日本受惠於自由貿易和投資，希望與德國共同維護貿易的開放體系；他也表示，日本和歐盟應盡早達成自由貿易協定。梅克爾樂見此說法，強調「日本想要簽自由貿易協定，非常好」，這將是個好的協議且德國樂意推動此事。
歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）向德國媒體《Bild am Sonntag》表示，他很高興本週二能見到安倍，歐盟希望在今年內與日本完成自由貿易協定簽署。
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