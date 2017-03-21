美中貿易前哨戰 汽車業先開打
2017-03-21
〔編譯盧永山／綜合報導〕根據Axios新聞網站報導，美國總統川普的重要幕僚正在擬定對策，迎戰中國對美國汽車業的不公平貿易作為，並將在中國國家主席習近平四月訪美時攤牌；可能提出中國車廠若要在美國銷售汽車，就得在美國設立汽車生產工廠等要求。
這報導列舉中國對美國汽車業的諸多不公平貿易作為，包括美國汽車若進口至中國銷售，關稅達二十五％，這是去年中國銷售二七五○萬輛汽車，有九十六％是在中國生產的主因；另通用汽車等美國品牌若要在中國設廠，按規定須與中方設立合資公司，且中方須持有合資公司五十％以上股權。
相較之下，美國汽車進口關稅僅二．五％；外國車廠若在美國設廠，可持有所有股權。
美國車廠自一九九○年代以來就被迫吞下這些不合理的對待，主因是中國市場太龐大。川普首席策士巴農（Steve Bannon）、政治顧問米勒（Stephen Miller）和白宮國家貿易委員會主委納瓦洛（Peter Navarro）均認為，中國對美國汽車業的不公平貿易作為已「令人無法接受」，目前正在研擬與中國談判對策。
報導指出，白宮的盤算是，中國目前僅出口少量的汽車至美國，但渴望加大出口量，川普能好整以暇地就中國市場准入條件進行談判，川普擁有很多談判籌碼，包括關稅稅率及所有權限制等。
中國汽車市場專家鄧恩（Michael Dunne）在其著作《美國車，中國路》中提到，美國在與中國談判時，可秉持三大原則：中國若想把車賣到美國，就得在美投資設廠；中國車廠可擁有在美國設廠的所有股權，但前提是美國車廠在中國也要有同樣權利，如果中國拒絕，美國就比照辦理；中國車廠在美國獲利須留在美國，若要匯回中國，得先獲得美國政府批准。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 郭泰源肝炎緊急住院 女兒：他在國外已生病...
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 花蓮榮家餘裕床位 開放一般長輩入住
- 兄弟野手、投手 「薪情」兩般樣
- 北市醫殯分流配套慢 7月起家屬恐無處拜飯
- LG中階機海搶市 8千元有找
- 礁溪厝尾頂手作坊 關懷老人新據點
- 倒奶挨轟嚇壞小孩 王馨平高EQ這樣說
- 印地安泉網賽》35歲費爸宰小瓦 最老名人賽冠軍
- 每天只睡5小時也不會爆肝！ 中醫師吳明珠這樣做
- 強國輕軌直接開進高樓住宅 外國網友：居民真可憐
- 核銷疑造假 3億國旅補助2個月搶光
- 獨家》台港合作阻詐 船長追回260萬辛苦錢
- 產量減3成 早收濕蒜好價格
- 提勒森提互相尊重 挨轟對中讓步
- 捍衛環保食安 吹哨者條款鼓勵檢舉
- 暌違17年 明正國中排球隊稱霸全國
- 被爆戀上富二代 Twins阿嬌有話要說
- 被逼下海拍到哭 前AV女優謀職困難全因…
- 叫我第1名！彰縣消防局台灣車禍救援挑戰賽奪冠。
- 1.5公噸豆腐鯊誤闖定置漁網 業者佛心野放
- 環保迎大甲媽 嘉縣推不放鞭炮
- 司改國是會議》不滿陳瑞仁干預 許玉秀要朱朝亮勸說
- 博物館日免費藝文饗宴─西班牙馬拉加
- 盤查合理懷疑 李永得：警方還在硬拗
- 390元水陸空遊日月潭 係金ㄟ
- 司改國是會議》大法官可審個案 不溯及既往
- 《自由廣場》「兩岸協議監督條例」的一中陷阱
- 中掀反韓浪潮 南韓大使館籲遠離示威現場
- 湖口鄉私娼寮 半年內剷平
- 金泰希疊疊樂Rain 公開恩愛秘訣
- 安寧病房辦聯展 學子義賣助癌友
- 葉啟田吞回春丹 真的有反應
- 失智老翁爬出窗戶 卡在13樓露台
- 〈Nene的異想花園〉有一點動心
- 乍暖還寒 北台今低溫降到15度
- 賺231萬無法維生 雷瑟琳提告解約勝訴
- 不可思議 金庸射鵰英雄傳曾是禁書
- 03/21 各報重點新聞一覽
- 再嗆美國學校 蔣友青緩起訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美中貿易前哨戰 汽車業先開打
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分