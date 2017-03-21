美中貿易前哨戰 汽車業先開打

2017-03-21

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據Axios新聞網站報導，美國總統川普的重要幕僚正在擬定對策，迎戰中國對美國汽車業的不公平貿易作為，並將在中國國家主席習近平四月訪美時攤牌；可能提出中國車廠若要在美國銷售汽車，就得在美國設立汽車生產工廠等要求。

這報導列舉中國對美國汽車業的諸多不公平貿易作為，包括美國汽車若進口至中國銷售，關稅達二十五％，這是去年中國銷售二七五○萬輛汽車，有九十六％是在中國生產的主因；另通用汽車等美國品牌若要在中國設廠，按規定須與中方設立合資公司，且中方須持有合資公司五十％以上股權。

相較之下，美國汽車進口關稅僅二．五％；外國車廠若在美國設廠，可持有所有股權。

美國車廠自一九九○年代以來就被迫吞下這些不合理的對待，主因是中國市場太龐大。川普首席策士巴農（Steve Bannon）、政治顧問米勒（Stephen Miller）和白宮國家貿易委員會主委納瓦洛（Peter Navarro）均認為，中國對美國汽車業的不公平貿易作為已「令人無法接受」，目前正在研擬與中國談判對策。

報導指出，白宮的盤算是，中國目前僅出口少量的汽車至美國，但渴望加大出口量，川普能好整以暇地就中國市場准入條件進行談判，川普擁有很多談判籌碼，包括關稅稅率及所有權限制等。

中國汽車市場專家鄧恩（Michael Dunne）在其著作《美國車，中國路》中提到，美國在與中國談判時，可秉持三大原則：中國若想把車賣到美國，就得在美投資設廠；中國車廠可擁有在美國設廠的所有股權，但前提是美國車廠在中國也要有同樣權利，如果中國拒絕，美國就比照辦理；中國車廠在美國獲利須留在美國，若要匯回中國，得先獲得美國政府批准。