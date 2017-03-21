3奈米赴美？ 台積電︰言之過早

2017-03-21

生產用地評估 明年上半年才會決定

〔記者洪友芳／新竹報導〕外傳三奈米製程將轉赴美國投資設廠一事，台積電昨天表示，三奈米製程目前才進展到有數百位工程師投入初期開發階段，生產用地與相關評估要到明年上半年才會做出決定，目前仍言之過早。

科技部前任部長楊弘敦去年底曾主動對外透露台積電的投資計畫，指台積電規劃在南科路竹基地（高雄路竹科學園區）投資五千億元，進行三到五奈米製程投資設廠，需地五十到八十公頃，一度引起軒然大波。

昨外傳到美國設廠，三奈米評估投資設廠階段再度節外生枝；台積電頗感無奈，除了回應「言之過早」外，也澄清日前在供應鏈管理論壇與技術論壇中，公司高層主管並沒有提及三奈米製程要認真啟動赴美投資的計畫。

客戶有需求與壓力 才會赴美投資

台積電去年導入量產十奈米製程，目前共投入超過三千位工程師與五百位作業員努力趕工生產，準備本季出貨給客戶，下半年更會放量與快速成長；七奈米製程預計本季底開始試產與準備明年量產，這製程台積電會首度導入極紫外光（ＥＵＶ）微影技術，為客戶提供強化版的產品設計；五奈米製程今年正式進入技術發展階段，預計二○一九年上半年試產；三奈米製程有數百位工程師投入初期開發，生產用地評估中。

今年元月中，台積電董事長張忠謀在法說會中曾談到美國新總統川普的「美國製造」政策。他表示，台積電目前是全球最大晶圓代工廠，其中有六成六的客戶來自美國，由此可見，台積電已協助許多美國公司創造利潤，也創造許多當地的就業機會；台積電是不排除赴美設廠，但除非美國客戶有需求，才會考慮去美國設廠製造，目前並沒有來自客戶的需求與壓力。

張忠謀還強調，台積電仍選擇以台灣為優先的生產基地，主要因台灣半導體產業聚落與供應鏈完整，台積電在新竹、台中、台南的廠區可形成一日生活圈，可因應生產狀況很有效率的彈性調度工程師，這在美國很難辦得到。