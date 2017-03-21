3奈米赴美？ 台積電︰言之過早
生產用地評估 明年上半年才會決定
〔記者洪友芳／新竹報導〕外傳三奈米製程將轉赴美國投資設廠一事，台積電昨天表示，三奈米製程目前才進展到有數百位工程師投入初期開發階段，生產用地與相關評估要到明年上半年才會做出決定，目前仍言之過早。
科技部前任部長楊弘敦去年底曾主動對外透露台積電的投資計畫，指台積電規劃在南科路竹基地（高雄路竹科學園區）投資五千億元，進行三到五奈米製程投資設廠，需地五十到八十公頃，一度引起軒然大波。
昨外傳到美國設廠，三奈米評估投資設廠階段再度節外生枝；台積電頗感無奈，除了回應「言之過早」外，也澄清日前在供應鏈管理論壇與技術論壇中，公司高層主管並沒有提及三奈米製程要認真啟動赴美投資的計畫。
客戶有需求與壓力 才會赴美投資
台積電去年導入量產十奈米製程，目前共投入超過三千位工程師與五百位作業員努力趕工生產，準備本季出貨給客戶，下半年更會放量與快速成長；七奈米製程預計本季底開始試產與準備明年量產，這製程台積電會首度導入極紫外光（ＥＵＶ）微影技術，為客戶提供強化版的產品設計；五奈米製程今年正式進入技術發展階段，預計二○一九年上半年試產；三奈米製程有數百位工程師投入初期開發，生產用地評估中。
今年元月中，台積電董事長張忠謀在法說會中曾談到美國新總統川普的「美國製造」政策。他表示，台積電目前是全球最大晶圓代工廠，其中有六成六的客戶來自美國，由此可見，台積電已協助許多美國公司創造利潤，也創造許多當地的就業機會；台積電是不排除赴美設廠，但除非美國客戶有需求，才會考慮去美國設廠製造，目前並沒有來自客戶的需求與壓力。
張忠謀還強調，台積電仍選擇以台灣為優先的生產基地，主要因台灣半導體產業聚落與供應鏈完整，台積電在新竹、台中、台南的廠區可形成一日生活圈，可因應生產狀況很有效率的彈性調度工程師，這在美國很難辦得到。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 郭泰源肝炎緊急住院 女兒：他在國外已生病...
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 花蓮榮家餘裕床位 開放一般長輩入住
- 兄弟野手、投手 「薪情」兩般樣
- 北市醫殯分流配套慢 7月起家屬恐無處拜飯
- LG中階機海搶市 8千元有找
- 礁溪厝尾頂手作坊 關懷老人新據點
- 倒奶挨轟嚇壞小孩 王馨平高EQ這樣說
- 印地安泉網賽》35歲費爸宰小瓦 最老名人賽冠軍
- 每天只睡5小時也不會爆肝！ 中醫師吳明珠這樣做
- 強國輕軌直接開進高樓住宅 外國網友：居民真可憐
- 核銷疑造假 3億國旅補助2個月搶光
- 獨家》台港合作阻詐 船長追回260萬辛苦錢
- 產量減3成 早收濕蒜好價格
- 提勒森提互相尊重 挨轟對中讓步
- 捍衛環保食安 吹哨者條款鼓勵檢舉
- 暌違17年 明正國中排球隊稱霸全國
- 被爆戀上富二代 Twins阿嬌有話要說
- 被逼下海拍到哭 前AV女優謀職困難全因…
- 叫我第1名！彰縣消防局台灣車禍救援挑戰賽奪冠。
- 1.5公噸豆腐鯊誤闖定置漁網 業者佛心野放
- 環保迎大甲媽 嘉縣推不放鞭炮
- 司改國是會議》不滿陳瑞仁干預 許玉秀要朱朝亮勸說
- 博物館日免費藝文饗宴─西班牙馬拉加
- 盤查合理懷疑 李永得：警方還在硬拗
- 390元水陸空遊日月潭 係金ㄟ
- 司改國是會議》大法官可審個案 不溯及既往
- 《自由廣場》「兩岸協議監督條例」的一中陷阱
- 中掀反韓浪潮 南韓大使館籲遠離示威現場
- 湖口鄉私娼寮 半年內剷平
- 金泰希疊疊樂Rain 公開恩愛秘訣
- 安寧病房辦聯展 學子義賣助癌友
- 葉啟田吞回春丹 真的有反應
- 失智老翁爬出窗戶 卡在13樓露台
- 〈Nene的異想花園〉有一點動心
- 乍暖還寒 北台今低溫降到15度
- 賺231萬無法維生 雷瑟琳提告解約勝訴
- 不可思議 金庸射鵰英雄傳曾是禁書
- 03/21 各報重點新聞一覽
- 再嗆美國學校 蔣友青緩起訴
標題：3奈米赴美？ 台積電︰言之過早
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email