匯損傷獲利？ 壽險業沒在怕

2017-03-21

〔記者王孟倫、李靚慧／台北報導〕國民黨籍立委曾銘宗昨質詢指出，新台幣匯率今年來升值五％，對金融業衝擊很大，尤其保險業的海外資金，預估高達二．四兆元未避險，損失可能達一千兩百億元，對保險業第一季財報衝擊很大。金管會表示，會請金融業加強注意。

對此，國泰人壽副總經理林昭廷指出，雖然新台幣升值，但投資海外股市也走升，國壽帳上金融資產未實現利益，反從去年底的三十幾億元，大幅增值到今年二月底的一百六十幾億元。

國壽︰未實現獲利不減反增

國泰人壽指出，國壽海外股票投資部位沒有避險部分，但新台幣今年升值五％，國外股市也上漲五％，兩相抵銷後影響不大；至於海外債券部位，多有避險部位保護，且新台幣與亞幣走勢同向，也能抵銷新台幣升值造成壓力。

曾銘宗昨表示，根據金管會資料，金融三業的美元投資曝險中，銀行業的美元投資部位有九千多億元、證券業投資海外有價證券一六一九億元，保險業最多，達十一兆五千多億元。

他指出，保險業的美元投資部分，有避險部位如果以八成計算，至少有二．四兆元沒有避險，以此金額估算，一旦新台幣升值五％，整體保險業的匯損就會高達一千兩百億元。

金管會保險局局長李滿治表示，保險業的海外投資避險有七成四，另也有外匯價格變動準備金，但仍會提醒業者多注意匯率變化。