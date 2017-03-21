台股青紅燈》假投資真洗錢
2017-03-21
■費特曼
根據市調機構Dealogic統計，今年以來中資對歐企收購規模較去年同期大減9成，理由除美歐各國防堵中國侵略性併購行為外，主因應是中國「後院失火」，不得不實施資本管制，避免資金外逃失控。中國人行副行長、外匯管理局局長潘功勝日前公開批評「部分企業借海外直接投資轉移資產」；講白點，就是認定不少中企的海外併購行為是「假投資、真洗錢」。
近幾年來，中企在全球狂買資產，不僅半導體、精密機械等關鍵性產業，旅館、球隊、影城等也買個不停；但當中國資金外流猛增、自家後院失火後，去年10月起推出一連串的資本管制措施，從禁止銀聯卡境外買保險，到嚴審企業境外投資，是越管越嚴。
近幾年大舉海外投資的中企，其背後大股東不少是紅二代、官二代或富二代，有那麼多「強國（諷刺中國脆弱的民族自尊心）」的好野人，嘴巴講愛國、腳底偷抹油，海外投資真正目的只是將資產搬離中國。
但這也沒什麼好奇怪，強國人如此、台灣人也差不了多少。台灣早年有外匯管制，就算解嚴後，隨著報禁、黨禁等解除，也放寬了外匯管制，但超過一定金額以上，還是得先申報；只是前幾年有不少知名企業負責人過世後，當下一代爆發爭產，外界這才發現原來其藏在海外第三地資產遠比在國內多出數倍以上；資金無國界、好野人當然也是無祖國。
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