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國際現場》Uber總裁辭職下台

2017-03-21

〔編譯盧永山／綜合報導〕上任網路叫車服務優步（Uber）總裁不滿1年的瓊斯（Jeff Jones）將辭職下台，因該公司深陷性騷擾醜聞，加上工作環境惡劣，執行長卡拉尼克（Travis Kalanick）又好鬥成性，想削減瓊斯的職權。

在彭博2月28日公布一段影片，顯示卡拉尼克痛斥優步的司機後，卡拉尼克表示，將尋求領導階層的協助，計畫僱用1名營運長。知情人士指出，卡拉尼克此舉被視為是在削減瓊斯的職權。

卡拉尼克週日在致員工的電郵中表示：「瓊斯在任職6個月期間，對公司產生重要的影響。在我們宣布要尋找1名營運長後，瓊斯作出艱難的決定，認為自己在優步已沒有未來。」

網路媒體Recode報導，瓊斯決定離開優步，是因為優步發生的一連串爭議，與他當初放棄目標百貨（Target）行銷長一職，接掌優步總裁時的期待落差太大；此外，瓊斯在任期間優步所發生的爭議，並非他的權限所能掌控的。

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  • 優步（Uber）總裁不滿1年的瓊斯（Jeff Jones）將辭職下台。（取自網路）

    優步（Uber）總裁不滿1年的瓊斯（Jeff Jones）將辭職下台。（取自網路）

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