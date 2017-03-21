美鑽井量增 國際油價下跌

2017-03-21

〔編譯王惠慧／綜合報導〕週一國際油價下跌，由於美國鑽井活動增加，市場憂心石油輸出國家組織（OPEC）的減產計畫將受影響，週一布蘭特原油、西德州原油價格跌幅皆超過1%。

截至台灣時間週一晚間7點，彭博資訊顯示，倫敦布蘭特近月期貨下跌1%，報每桶51.24美元；西德州原油下跌1.33%，報每桶48.13美元。

法蘭克福的商業銀行分析師弗力須（Carsten Fritsch）指出，美國石油鑽井平台持續增加，增強了市場的看跌情緒；上週五美國油田機械供應商能源公司貝克休斯（Baker Hughes）數據顯示，截至上週3月17日為止，美國境內鑽油井數量增加14座，總數來到361座，為2015年9月以來最高紀錄。

路透報導指出，預計在4月頁岩油產量將達到6個月以來的高峰，美國頁岩油產量持續增加，使得OPEC成員國及非成員國的減產協議效果愈來愈令人擔憂。美國商品期貨交易委員會（CFTC）公布的資料顯示，截至3月14日為止，石油交易員已是連續第3週減持原油期貨、選擇權淨多頭部位。

另外，被排除在減產協議之外的利比亞，石油產量也預期將增加，更增油價看跌情緒。利比亞國家石油公司（NOC）表示，有信心重新掌控兩大港口席德拉港（Es Sider）及拉奴夫角（Ras Lanuf），兩港口出口產量約達60萬桶。

阿拉伯石油投資公司（Apicorp）報告指出，OPEC與其他石油生產國之間的減產協議，將不足以讓石油價格在今年內站上每桶60美元；由於石油國家在近3年內累積了大量原油庫存，且美國頁岩油產量復甦，意味著市場預計要等到今年下半年才能達到平衡。