川普提高關稅 數千中企將倒閉
〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，中國中小企業已因人力成本升高和嚴格的監管措施而陷入困境，如果美國總統川普對中國進口產品課徵最高45%的關稅，有數千家中小企業可能就此倒閉。
彭博訪問廣東台資企業惠州百占玻璃負責人李筱洲，他表示，公司的4個大爐中已有3個停爐，工人也由10年前的約1000人減至150人，毛利率逐年萎縮，若美國課徵關稅，公司沒有能力吸收額外的成本。
他指出，惠州百占玻璃員工的月薪已增加3倍至人民幣7000元（1014美元），每盞燈罩的毛利率由9年前的20％減半至10％左右。
上海諮詢公司AlixPartners總經理毛爾（Steve Maurer）表示，過去10年中國的製造成本升至美國的約85％，因此中國產品變得越來越貴。像惠州百占玻璃一樣，中國有數千家中小企業面臨類似的困境，如果川普祭出關稅手段，有些負責人考慮關閉或出售工廠。去年中國對美國出口4628億美元，這些製造服飾、玩具和家用品的中小企業貢獻良多，但現金不多的他們，很難承受關稅的重擊，也無法將廠房遷至東南亞。
麥肯錫顧問公司駐上海的高級合夥人艾魯特（Karel Eloot）表示：「中國中小企業的業務多半比較集中，不像大企業那樣分散，若美國對中國進口產品課徵關稅，他們將首當其衝。」
川普在競選期間多次批評中國的不公平貿易作為和操縱匯率，並強調一旦上任，就會對中國採取行動。美國商務部長羅斯3月初受訪也表示，只要做好準備，就會宣布制裁中國的措施。
但川普政府之後的態度已經放軟，川普的重要經濟顧問之一、黑石集團執行長史瓦茲曼（Steve Schwarzman）先前表示，川普可能緩和對中國的批評，甚至不會將中國列為匯率操縱國。
大和總研駐香港首席經濟學家賴志文先前預估，若川普對中國進口產品課徵最高的45%關稅，中國對美國出口可能暴減87％；但中國可能祭出報復措施，最後導致兩敗俱傷。
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