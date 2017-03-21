中國鋁品嚴重傾銷 美歐盼G20解決
2017-03-21
〔編譯盧永山／綜合報導〕美國、歐洲和加拿大的製鋁協會最近致函二十國集團（G20）領袖，呼籲G20今年夏天在德國漢堡集會前能成立一個全球論壇，解決中國鋁產能過剩和傾銷問題。這是全球鋼鐵業要求G20成立全球論壇，解決中國鋼鐵傾銷問題後，另一個國際產業要求G20採取類似行動。
信函表示：「中國鋁產能過剩和傾銷問題，不僅嚴重扭曲國際貿易流動，衝擊我們這些國家，也傷害全球穩定。」中國是全球最大的鋁生產國，今年該國首度承諾要削減北部地區的產能，以降低空氣汙染，讓外界期待中國政府可能採取類似削減鋼鐵和煤炭產能的手段。但專家指出，儘管鋁價從5年低點反彈，中國削減鋁淨產能的承諾並未兌現。
美國製鋁協會負責政策的副會長強森（Charles Johnson）表示：「儘管中國政府坦承產能過剩是個問題，已宣布解決的計畫，但迄今為止，中國政府並無任何行動。產能過剩的問題依舊存在，宣布關閉的產能總被新開的產能超越。」
中國環保部和地方政府上個月發布文件，要求北方28個城市在冬季月份降低鋁產能30%。高盛指出，中國北方占全球鋁產能的20%。
強森指出，預期川普政府會像歐巴馬政府一樣重視這個議題。歐巴馬卸任前向世貿組織（WTO）遞狀，質疑中國對鋁產業提供補貼。
熟悉俄羅斯鋁業協會的人士指出，俄羅斯對中國產能過剩的問題非常擔憂，因此支持這項行動，希望成立全球論壇後，能找出解決產能過剩問題的方法。
俄羅斯最大的鋁製造商Rusal，原本是全球最大鋁製造商，但在鋁價因中國過度生產而大跌，被迫關閉鑄鋁廠後，已將這個寶座讓給中國宏橋集團。
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