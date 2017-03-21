川普公告長城規格 墨要境內企業抵制

2017-03-21

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國總統川普要在美墨邊界築牆，墨西哥政府呼籲國內企業抵制，拒絕參與投標美墨邊境隔離牆修建計畫；美國政府先前在網站上公開招標，業者必須在3月29日前投標。

美網站公告29日截標

美國政府上週五在網站上公告，徵求美國與墨西哥邊境牆設計案，並要求防攀爬、防挖隧道等設計，顏色在「美國側」的北面必須美觀。根據英國《金融時報》，約有700家廠商甚感興趣，有意設計30呎（9.14公尺）高、涵蓋3200公里美墨邊界的高牆。

報導指出，築牆材料也必須遵循川普的「美國第一」政策，優先考慮採購美國貨；墨西哥外長維德加瑞（Luis Videgaray）呼籲墨國企業，在投標前必須再三考慮，把自己國家的利益放在首位。儘管川普曾經要求墨西哥付錢，但墨國政府已經拒絕支付邊界築牆費用。

墨國公司紛自清未參與

維德加瑞表示，「任何視此事為經濟機會的企業必須重新檢視自己的良心，因為這並不是經濟議題，而是兩國之間非常不友善的行為，我們認為這是所有人都要負的責任。」

總部位於墨西哥的照明設備商Ecovelocity為有意投標的公司之一，不過該公司也認為自己機率很小，因為此一計畫應該會優先考慮美國本土公司。另一家墨國企業Cementos de Chihuahua也表明願意成為供應商。

墨西哥水泥建材公司Cemex先前才引發軒然大波，因為該公司總裁桑布拉諾（Rogelio Zambrano）表示，他「樂意」為修築美墨邊境牆估價。事後，Cemex被迫澄清並沒有興趣。