儒鴻洪鎮海：提高自製率穩住毛利
2017-03-21
〔記者陳柔蓁／台北報導〕紡織指標大廠儒鴻（1476）昨舉行法說會，董座洪鎮海樂觀預期「去年最難過都已經度過了」，並透露：「今年每季會像倒吃甘蔗。」但不會衝刺營收，而是用自建一條龍廠房，以逐漸拉高自製佔比與研發穩住毛利率。
對於去年全年營收245.25億元，年減3.9％，毛利率28.35％、營益率18.76％，與前年持平，每股稅後盈餘（EPS）達13.67元，年減14.5％。洪鎮海表示：「儒鴻競爭的絕不是營收，不為爭取訂單犧牲獲利。」不讓低價的東西佔掉生產空間，而是引進新的、少量、多樣、能帶來更多利潤、有消費亮點的東西。未來重點將放在大電腦緹花，這種工法織造出來的布料有立體感，品項則著重可延續消費能力、市場吸引力的休閒運動服。目前整體訂單能見度到第三季，預期今年能有正成長，明顯動能第二季看得到。
為品牌代工的智慧衣部分，儒鴻鴨子划水地進行人體實驗穩定度實測一年，今年底將在北美上市，洪鎮海坦言：「智慧衣5年內無法獲利，要克服的問題還很多。」初期切入健康照護領域。
股利政策部分，儒鴻將發放現金10.5元、股票0.2元，合計今年發出10.7元，盈餘分配率78％為近十年來最高。洪鎮海說，這是考量建造越南兩個廠與台北新泰山總部資金皆足夠之後才做的決定，加發股票股利，意在進行資本結構調整。
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