全球電視廠採購量增 面板Q2續漲
2017-03-21
〔記者陳梅英／台北報導〕根據市調機構IHS最新報告，3月下旬，43吋以上大尺寸電視面板價格仍持續上漲，且全球前兩大電視品牌及中國六大品牌廠第二季面板採購量仍將較首季增加1-2成，較去年同期成長10％與2％，換言之，電視面板漲價可望一路延續至第二季；然而，由於品牌廠也調漲終端產品售價，是否衝擊買氣，將是接下來觀察重點。
IHS發布3月下旬面板報價，電視面板部分，43吋、49吋、55吋等大尺寸電視面板價格仍持續有1％上漲，32吋報價持平，儘管中國與南美洲市場庫存稍高，但其他主要市場如北美、歐洲仍在安全水位，整體而言，3月市場的供需情況，仍處在有利於面板供應商的情況。
電視面板價格持續上漲，已對品牌廠商財務造成壓力，但品牌廠仍無法調降上半年面板採購量。IHS指出，這是因為今年整體面板供給成長力道低於需求的緣故。
而這樣的情況讓電視品牌廠處於兩難局面，一方面希望透過談判要求面板廠降低售價以減輕財務負擔，又得考量長期需求，希望能確保足量面板以滿足今年的出貨目標。
為此，品牌廠也一直在與零售通路商談判，希望調高終端產品售價，中國地區電視零售價格過去幾個月來已調漲，美國與歐洲則在春季新機種中有較高的售價，IHS提醒，終端價格的調漲是否導致買氣收縮，使得第二季終端需求不如預期，進而讓下半年庫存的風險升高，將是接下來幾個月需要觀察的重點。
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