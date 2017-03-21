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保瑞藥業4/19上櫃

2017-03-21

〔記者陳永吉／台南報導〕日本第四大藥廠衛采代工藥品的國內藥廠保瑞藥業（6472），預計4月19日掛牌上櫃，保瑞董事長盛保熙表示，今年幫客戶代工的量，預計會有15％的成長，旗下子公司聯邦化學今年業績也會有25-30％的成長；整體而言，今年來自產品銷售的成長幅度將高於代工。

保瑞藥業2013年買下日本衛采位於台南的藥廠、2014年7月買下聯邦化學、2016年8月起接受景德製藥代工，因此，目前公司營收來源共分為代工、經銷及聯邦化學三大部分。

盛保熙表示，去年三大業務營收比重分別為代工40％、經銷30％、聯邦20％；今年來自代工的量雖有15％的成長，包括日本衛采下單量增加、聯邦新上市的藥品委託代工，但今年主要成長來源將是聯邦化學，使得今年三大業績來源將各佔3分之1。

盛保熙指出，買下聯邦化學後，公司重新檢視聯邦所擁有的180張藥證，現已上市銷售的藥品僅16個，評估後有20多個可重新生產上市，今年估計有3-5個品項會上市。

保瑞掛牌前公開承銷辦理現金增資，發行新股3114張，其中2118張採競價拍賣，競價拍賣從3月28日起至30日止，競拍底價為25元。4月7日至11日公開申購，張數529張，該公司預計4月19日正式掛牌上櫃。

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  • 保瑞董事長盛保熙（記者陳永吉攝）

    保瑞董事長盛保熙（記者陳永吉攝）

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