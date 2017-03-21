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貨運承攬賺比海運多 捷迅EPS5.27元奪冠

2017-03-21

〔記者王憶紅／台北報導〕貨運承攬三雄去年獲利全數出爐，以捷迅（2643）表現最佳，去年每股稅後盈餘5.27元，創歷年新高；其次為中菲行（5609）的2.2元，台驊控（2636）則以1.11元居後。

3家公司也公布股利政策，若順利填息，現金殖利率則以中菲行最高，其次為捷迅，台驊控排第3。

捷迅客戶以電商為主，在消費習慣改變、電子商務興起下，近年表現不錯，捷迅去年合併營收28.35億元，稅後盈餘1.34億元，每股獲利5.27元，創歷年新高，董事會通過擬議配發現金股利每股2.2874571元，以昨日收盤47.05元計算，現金殖利率約4.8％。

中菲行去年營收161.58億元，年成長3.9％，稅後淨利為2.7億元，年成長97.1％，每股盈餘2.2元，年成長103.7％。董事會擬每股分配現金股利2元，若以昨日收盤價24.4元計算，現金殖利率約8.2％。

台驊控去年合併營收97.44億元，年增率0.07％，稅後盈餘1.21億元，年下滑60.13％，每股盈餘1.11元，年下滑58％。董事會擬每股配發0.8元現金股利，以昨日收盤價21.7元計算，現金殖利率約3.68％。

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  • 貨運承攬賺比海運多，圖為中菲行。（取自中菲行官網）

    貨運承攬賺比海運多，圖為中菲行。（取自中菲行官網）

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