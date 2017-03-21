金車興建越南咖啡廠 搶攻東協罐裝黑金
〔記者楊雅民／台北報導〕搶食咖啡黑金市場商機，金車集團同步擴大海內外市場布局，砸下逾5億元，在越南興建年產能達6000萬罐的罐裝咖啡工廠，已於元月投產，將搶進東協即飲咖啡市場。
金車食品總經理李玉鼎表示，金車伯朗咖啡在台灣罐裝咖啡市場稱霸35年，至今在罐裝咖啡市場市占率仍超過6成；伯朗咖啡也已外銷至38個國家，營收比重占15-17％。
他指出，因台灣罐裝咖啡外銷至東協市場的關稅太高，為提升競爭力，該集團決定在越南興建咖啡飲料工廠，初期單是設備投資就花了5.5億元，1分鐘可生產500罐咖啡，年產能約250萬箱。
越南生產的罐裝伯朗咖啡，將以在東協市場銷售為主，在越南當地銷售，並出口至中國、印尼、菲律賓、汶萊等市場，目前正包下越南300部計程車，強打伯朗咖啡車廂廣告，打響知名度。
第二階段再視市場銷售狀況，決定增產的規模，並可望由罐裝咖啡跨入東協的罐裝飲料市場。至於台灣市場，金車今年來勢洶洶搶進由雀巢咖啡一家獨大、吃下高達9成市占率的膠囊咖啡市場。
金車昨一口氣在台北市天母和南京東路五段開出兩家「MR. BROWN Café膠囊咖啡」精品體驗門市，在百貨公司開出兩家複合門市，販售MR. BROWN Café的膠囊咖啡和膠囊咖啡機。
李玉鼎說，南京東路是辦公商圈，天母是住宅商圈，初期將先測試觀察不同商圈消費者的喜好，再逐步調整，預計今年將開出8家「MR. BROWN Café膠囊咖啡」獨立店，瞄準消費者在家喝咖啡的商機。
MR. BROWN Café膠囊咖啡的膠囊咖啡機，已透過越南當地經銷商，將率先外銷至越南市場，未來可望再外銷至其他國家。
「MR. BROWN Café膠囊咖啡」訴求口味由金車研發，膠囊則委託義大利膠囊咖啡大廠製造後空運來台，消費者只要購買機器跟膠囊，在家就能以每杯23-25元的價錢，喝到一杯精品咖啡。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 郭泰源肝炎緊急住院 女兒：他在國外已生病...
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 花蓮榮家餘裕床位 開放一般長輩入住
- 兄弟野手、投手 「薪情」兩般樣
- 北市醫殯分流配套慢 7月起家屬恐無處拜飯
- LG中階機海搶市 8千元有找
- 礁溪厝尾頂手作坊 關懷老人新據點
- 倒奶挨轟嚇壞小孩 王馨平高EQ這樣說
- 印地安泉網賽》35歲費爸宰小瓦 最老名人賽冠軍
- 每天只睡5小時也不會爆肝！ 中醫師吳明珠這樣做
- 強國輕軌直接開進高樓住宅 外國網友：居民真可憐
- 核銷疑造假 3億國旅補助2個月搶光
- 獨家》台港合作阻詐 船長追回260萬辛苦錢
- 產量減3成 早收濕蒜好價格
- 提勒森提互相尊重 挨轟對中讓步
- 捍衛環保食安 吹哨者條款鼓勵檢舉
- 暌違17年 明正國中排球隊稱霸全國
- 被爆戀上富二代 Twins阿嬌有話要說
- 被逼下海拍到哭 前AV女優謀職困難全因…
- 叫我第1名！彰縣消防局台灣車禍救援挑戰賽奪冠。
- 1.5公噸豆腐鯊誤闖定置漁網 業者佛心野放
- 環保迎大甲媽 嘉縣推不放鞭炮
- 司改國是會議》不滿陳瑞仁干預 許玉秀要朱朝亮勸說
- 博物館日免費藝文饗宴─西班牙馬拉加
- 盤查合理懷疑 李永得：警方還在硬拗
- 390元水陸空遊日月潭 係金ㄟ
- 司改國是會議》大法官可審個案 不溯及既往
- 《自由廣場》「兩岸協議監督條例」的一中陷阱
- 中掀反韓浪潮 南韓大使館籲遠離示威現場
- 湖口鄉私娼寮 半年內剷平
- 金泰希疊疊樂Rain 公開恩愛秘訣
- 安寧病房辦聯展 學子義賣助癌友
- 葉啟田吞回春丹 真的有反應
- 失智老翁爬出窗戶 卡在13樓露台
- 〈Nene的異想花園〉有一點動心
- 乍暖還寒 北台今低溫降到15度
- 賺231萬無法維生 雷瑟琳提告解約勝訴
- 不可思議 金庸射鵰英雄傳曾是禁書
- 03/21 各報重點新聞一覽
- 再嗆美國學校 蔣友青緩起訴
標題：金車興建越南咖啡廠 搶攻東協罐裝黑金
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email