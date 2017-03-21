台韓交易所擴大合作 Q3發布「台韓高股息指數」

2017-03-21

〔記者陳永吉／台北報導〕台韓通自去年10月7日完成ETF雙邊互掛後，今年工作重點聚焦在合作編製台韓指數，昨天韓國交易所董事長鄭燦宇拜訪台灣證交所董事長施俊吉，雙方達成具體共識，今年第三季將優先共同發布台韓高科技指數及台韓高股息指數。

證交所指出，為落實台韓市場國際連結策略，證交所子公司—台灣指數公司與韓國交易所將共同編製3檔跨境指數，包括台韓高科技指數、台韓高股息指數與亞洲市場代表性指數，其中台韓高科技指數、台韓高股息指數預計今年第三季就能發布。

台灣指數公司指出，台韓高科技指數將聚焦雙方具有優勢之IT產業，並挑選雙方市場中具有深遠國際影響力之IT龍頭企業，讓國際投資人透過此一投資指標表現，同時掌握台韓IT產業發展。至於高股息指數則不同於傳統市值加權指數，將採用創新編製方式，著眼高配息公司，滿足國內外投資人無論景氣好壞或股價漲跌，都希望持續獲得股息收入的投資需求。