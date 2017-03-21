台韓交易所擴大合作 Q3發布「台韓高股息指數」
2017-03-21
〔記者陳永吉／台北報導〕台韓通自去年10月7日完成ETF雙邊互掛後，今年工作重點聚焦在合作編製台韓指數，昨天韓國交易所董事長鄭燦宇拜訪台灣證交所董事長施俊吉，雙方達成具體共識，今年第三季將優先共同發布台韓高科技指數及台韓高股息指數。
證交所指出，為落實台韓市場國際連結策略，證交所子公司—台灣指數公司與韓國交易所將共同編製3檔跨境指數，包括台韓高科技指數、台韓高股息指數與亞洲市場代表性指數，其中台韓高科技指數、台韓高股息指數預計今年第三季就能發布。
台灣指數公司指出，台韓高科技指數將聚焦雙方具有優勢之IT產業，並挑選雙方市場中具有深遠國際影響力之IT龍頭企業，讓國際投資人透過此一投資指標表現，同時掌握台韓IT產業發展。至於高股息指數則不同於傳統市值加權指數，將採用創新編製方式，著眼高配息公司，滿足國內外投資人無論景氣好壞或股價漲跌，都希望持續獲得股息收入的投資需求。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 郭泰源肝炎緊急住院 女兒：他在國外已生病...
- 民進黨前黨工李明哲 傳入境中國失聯逾34小時
- 花蓮榮家餘裕床位 開放一般長輩入住
- 兄弟野手、投手 「薪情」兩般樣
- 北市醫殯分流配套慢 7月起家屬恐無處拜飯
- LG中階機海搶市 8千元有找
- 礁溪厝尾頂手作坊 關懷老人新據點
- 倒奶挨轟嚇壞小孩 王馨平高EQ這樣說
- 印地安泉網賽》35歲費爸宰小瓦 最老名人賽冠軍
- 每天只睡5小時也不會爆肝！ 中醫師吳明珠這樣做
- 強國輕軌直接開進高樓住宅 外國網友：居民真可憐
- 核銷疑造假 3億國旅補助2個月搶光
- 獨家》台港合作阻詐 船長追回260萬辛苦錢
- 產量減3成 早收濕蒜好價格
- 提勒森提互相尊重 挨轟對中讓步
- 捍衛環保食安 吹哨者條款鼓勵檢舉
- 暌違17年 明正國中排球隊稱霸全國
- 被爆戀上富二代 Twins阿嬌有話要說
- 被逼下海拍到哭 前AV女優謀職困難全因…
- 叫我第1名！彰縣消防局台灣車禍救援挑戰賽奪冠。
- 1.5公噸豆腐鯊誤闖定置漁網 業者佛心野放
- 環保迎大甲媽 嘉縣推不放鞭炮
- 司改國是會議》不滿陳瑞仁干預 許玉秀要朱朝亮勸說
- 博物館日免費藝文饗宴─西班牙馬拉加
- 盤查合理懷疑 李永得：警方還在硬拗
- 390元水陸空遊日月潭 係金ㄟ
- 司改國是會議》大法官可審個案 不溯及既往
- 《自由廣場》「兩岸協議監督條例」的一中陷阱
- 中掀反韓浪潮 南韓大使館籲遠離示威現場
- 湖口鄉私娼寮 半年內剷平
- 金泰希疊疊樂Rain 公開恩愛秘訣
- 安寧病房辦聯展 學子義賣助癌友
- 葉啟田吞回春丹 真的有反應
- 失智老翁爬出窗戶 卡在13樓露台
- 〈Nene的異想花園〉有一點動心
- 乍暖還寒 北台今低溫降到15度
- 賺231萬無法維生 雷瑟琳提告解約勝訴
- 不可思議 金庸射鵰英雄傳曾是禁書
- 03/21 各報重點新聞一覽
- 再嗆美國學校 蔣友青緩起訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台韓交易所擴大合作 Q3發布「台韓高股息指數」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分