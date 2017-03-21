五大行庫 釋出900職缺
2017-03-21
〔記者盧冠誠／台北報導〕想捧金飯碗的民眾手腳要快了！第一銀行、彰化銀行、合作金庫銀行、土地銀行、台企銀等五大行庫，近期合計釋出逾900名職缺，其中，合庫銀即將於3月22日截止報名。
公股行庫待遇優渥、福利佳，每次招考民眾都搶破頭，同時是各民營銀行員工最想轉職的機構，以一銀先前招考290名新進行員為例，報名人數即高達2739人。
因應數位化金融創新潮流，及拓展海外市場所需，一銀將再招募60名儲備幹部（MA），起薪4萬7397元，無獨有偶，彰銀本次徵才，除了290名新進人員，也要招募50名MA，起薪4萬5600元。
一銀董事長蔡慶年表示，今年聚焦推展數位轉型，強化虛實跨業整合，並配合新南向政策深耕海外，以提升營運規模，在貫徹利基型、區域型、數位型、幸福型的經營願景下，要維持高度成長，同時要不斷培育優秀人才來加入團隊。
「我們是一家幸福企業！」彰銀董事長張明道說，有志來銀行工作的民眾，到彰銀一定看得到未來，也是正確選擇。
而為因應近年戰後嬰兒潮的退休高峰，與內部實施優退政策，台企銀本次先招募300名優秀行員；台企銀董事長朱潤逢日前透露，預估下半年還會有300名徵才需求，全年共600人左右，且會重啟招募MA。
觀察各銀行職缺，在Fintech（金融科技）浪潮席捲，以及法令遵循機制需求大增帶動下，資訊專才和法遵人員已成為今年各行庫徵才重點。
財政部100%持有的土銀，這次雖只招考8名行員，但開出2名八職等「大中華地區法遵人員」職缺，起薪5萬1023元。合庫銀甚至開出10名起薪7萬1800元的法務人員職缺，且必要時須配合業務派赴海外據點。
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