地上權招標 權利金下殺市價3成

2017-03-21

地租年息也下調 國產署今年首批推出8宗

〔記者吳佳蓉／台北報導〕國產署昨公告招標今年首批設定地上權案，推案數保守僅8宗，但權利金底價罕見下殺到市價3成多，並再加碼將地租年息中、須隨申報地價調漲的百分比，由1.2%下調至1%，以降低未來地租上漲不確定性。至於讓利效果如何，4月24日開標即可揭曉。

國產署副署長邊子樹表示，觀察所有權房屋交易，近期已有緩步上升趨勢，但相較地上權市場依舊不是很明朗；因此，此次推案僅保守選擇8宗區位條件佳的標的。地租金部分，也決定再讓利，擴大固定徵收的比重，3.5%地租年息中，僅保留1%與每年公告地價浮動，以支應地價稅；其餘2.5%即使未來公告地價調漲，也將固定以今年公告地價計價。

此外，邊子樹指出，本次權利金底價全都壓低，以往多在市價的4~5成，此次8宗標案，最低僅市價3成、最高為市價3.7成，總計8宗標案權利金底價為8億7680萬元，「各項條件已降到最低」。

國產署表示，本批標案包括高雄市3宗、台中市2宗、台北市、彰化縣、台南市各1宗，包含3宗舊案及5宗新案，面積合計2公頃，存續期間70年，地租年息3.5%。

受限北市可利用精華地日漸稀少，首批北市僅釋出1宗舊標的，位於中正區廈門街113巷，近河堤國小、捷運古亭站及同安市場，面積134.6坪，屬第三種住宅區，權利金底價8189.3萬，由上次招標時的市價4成水準，降到僅剩市價的3.3成。

相較中、南部區位佳、大面積的標的則較多，邊子樹指出，包括台中市太平區中山路二段405巷口，以及高雄市岡山區公園東路、壽華路交叉口的兩宗全新標的，面積都在500坪以上，因生活機能方便，交通便利，未公告前即有民眾前來詢問，看好標脫有機會。

國產署表示，地上權案雖市況不明，去年全年標脫權利金總額僅15.3億元，僅達目標值一半，但今年仍嘗試將招標目標訂在權利金30億元，預計今年共釋出4~5批地上權標案。