| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大師94狂 灌醉樂迷的雪莉雙桶吉他
 首頁 > 財經

礦業法修法前補洞 礦權展延暫停核可半年

2017-03-21

避免礦務局「偷渡」 發出20年展延許可

〔記者林筑涵／台北報導〕為避免礦業法修法前，礦務局偷渡業者闖關，發出20年的展延許可，立法院昨通過「經濟部半年內暫停核可礦權展延」的臨時提案。根據現行礦業法規定，礦業權展限核可後效期達20年，且得連續無限次數申請展延，同時明定審查展延時，採負面表列方式，原則上不得駁回，僅排除5項情形，遭立委痛批形同「霸王條款」。

5大「曠」業問題 立委批霸王條款

礦業法修法將排入此會期進行審查，昨日立法院經濟委員會針對此議題進行質詢。民進黨立委管碧玲指出，現行礦業法存在5大「曠」業問題，不僅礦務局組職無力，條文更是「霸王特權、體貼財團」，無任何罰則且法律過於陳舊。管碧玲質疑，礦務局自2004年起至今仍停留在「組織暫行條例」，礦業司長兼任礦務局長，既要鼓勵礦業發展，又要執行監督管制，雙雙綁在一起，造成組織沒有力量可言。

針對礦務局，民進黨立委林淑芬更認為，礦務局長朱明昭做了20年，「真的太久了，早該換掉」，礦業法自始都是由朱明昭主導放寬，痛批經濟部應給予礦務局行政指導，不應繼續放任。林淑芬也要求經濟部應暫停核可礦權展延，否則礦業法修法「等於修假的」。

朱明昭原表示「暫停」核可礦權將引發業者集體提出訴願，目前約有237個礦場，展延案必須於到期前6個月內提出，因此平均一年約十幾個礦場申請，「執行上有困難」；不過，在場立委徐永明、孔文吉等人皆對要求暫停核可表示贊同，認為不經環評就核可展延是「開了很大一個洞」，若趁著修法前核可業者申請，修法就「沒有意義」。

對此，立法院通過臨時提案，確定經濟部「半年內暫停核可礦權展延」，經濟部長李世光也承諾，半年內不會偷渡展延申請。

廣告
  • 礦務局長朱明昭（左）、經濟部長李世光（右）昨赴立院備詢。（記者林筑涵攝）

    礦務局長朱明昭（左）、經濟部長李世光（右）昨赴立院備詢。（記者林筑涵攝）

  • 立院昨通過「經濟部半年內暫停核可礦權展延」的臨時提案，防止礦業法修法前，礦務局偷渡業者闖關。（資料照）

    立院昨通過「經濟部半年內暫停核可礦權展延」的臨時提案，防止礦業法修法前，礦務局偷渡業者闖關。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 礦業法 礦權展延
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧綠咖哩雞
古早味點心✧麥仔煎
輕鬆煮✧杏鮑菇菜飯
草莓怎麼洗才正確？
轉寄

標題：礦業法修法前補洞 礦權展延暫停核可半年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月21日‧星期二‧丁酉年二月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.