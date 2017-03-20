降進口免稅門檻惹議 關務署︰求公平

2017-03-20

〔記者吳佳蓉／台北報導〕財政部關務署本月一日預告，將降低進口貨物免稅門檻，由現行三千元降為兩千元，預告短短半個多月，草案預告論壇上便湧入三八五篇留言，幾乎一面倒反對門檻調降，批評太嚴苛、鎖國、擾民，不滿連老百姓的生活小確幸，政府也要剝奪。

關務署先前表示，為避免稅基流失、「單幫客」逃漏稅，解決國內外業者面臨不公平競爭的問題，預告將修正「關稅法第四十九條第二項免稅限額」，降低三千元免徵門檻至兩千元。

但預告一出，民眾一面倒持反對意見。不少民眾反映，海外網購品牌球鞋、書籍、衣物、CD，加上至少二、三百元的海外運費，隨便就超過兩千元。一例一休，物價齊漲，就是薪水不漲，現在連這種小確幸，政府都要剝奪。

民眾反映，有些書籍或藥品，就是國內沒賣才需海外網購，本來三千元免稅門檻已經很低，現在改兩千元，「是要不要給人活」。一位高姓民眾則反映，自己膝蓋退化、眼睛老化，還罹患癌症，需要吃國外保健食品，數量買得多，運費才划算，希望能調高免稅額。

對此，關務署官員表示，隨近年海外網購盛行，世界各國現多有調降、甚至取消免稅門檻的考量，國內現行門檻三千元，雖較韓國、新加坡等國偏低，但仍高於英國、日本、中國等國，有調整空間。

官員指出，欲調降免稅門檻，主要是因國內商品要稅、但海外商品卻可免稅，並不公平；且考量一般民眾需求，免稅門檻並未完全拿掉，只是金額降低。目前草案仍在預告期，至五月一日才截止，民眾有任何意見，可持續表達，關務署會納入作為修正之參考。