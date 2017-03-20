稅改若傷無辜 美意打折
2017-03-20
記者鄭琪芳／特稿
最近「一例一休」爭議，凸顯改革「過猶不及」的問題。稅制改革也一樣，過去幾年房價高漲，政府陸續祭出多項打房措施，除了加重交易稅，也從持有稅著手，各縣市陸續調高房屋稅及地價稅，卻因調幅太大、影響太廣而引發不滿。因此，財政部修改規定，調高折舊率與免稅門檻以減輕房屋稅，盼能稍微舒緩民怨。
我國不動產稅制以複雜且不健全聞名，交易稅及持有稅均有不少問題。對於交易稅，財政部祭出「房地合一」稅制，希望逐漸改善問題，但目前成效尚未顯現；至於持有稅，由於房屋現值及公告地價與市價有嚴重落差，導致房屋稅及地價稅長期偏低，「一年房屋稅不如一個月管理費」，助長投機炒房風氣。
因此，近幾年部分縣市陸續祭出豪宅稅、囤房稅等，針對豪宅及多屋族課重稅，搭配房屋標準單價大幅調高等，多稅齊下的結果，導致房屋稅暴漲，不僅豪宅大戶及多屋族受不了，連一般住宅也受波及，不炒房的民眾，稅負也明顯加重，難免不滿。
另外，地價稅也引爆民怨，公告地價三年調整一次，除了反映市場行情之外，也要考慮民眾負擔；去年全國公告地價平均調漲三成，導致地價稅大幅加重，儘管部分縣市後來祭出分期繳納、延長優惠稅率申請期限等，還是難以平息不滿聲浪。
財政部統計處研究，國內家庭持有房屋比率約七成，主計總處調查的自有住宅比率更高達八成，多數民眾持有房屋是做為自住之用，炒房只是極少數，政府若為了抑制炒房而下重手，卻未控制打擊面，讓一般民眾也受到波及，高房價的民怨尚未平息，新的民怨已然生成。
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