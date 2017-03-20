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折舊減幅小 新屋受惠不大

2017-03-20

房屋稅如年繳1萬元 僅少繳170元

〔記者徐義平／台北報導〕財政部祭出調高折舊率與免徵門檻兩措施，以減輕房屋稅負擔。不過，房產業者指出，折舊率調幅過小，假設某戶房屋稅一萬元，即使該折舊率調高，每年僅少繳一七○元，減稅幅度微乎其微；至於房屋稅免稅門檻調高，房產業者認為，可能是在保障老屋不會因為稅基拉高而受到波及。

老屋、套房將提早達免稅門檻

也有房產業者認為，此舉邏輯有點奇怪，現在的情況是新屋持有稅大幅增加，提高免稅門檻多是老屋受惠，沒有針對新屋去思考課稅門檻。

信義房屋不動產企研室協理蘇啟榮指出，折舊率提高可加速新屋折舊速度，也可稍微紓解之前大幅調高房屋稅稅基而引發的加稅爭議；不過，因折舊率調整幅度微小，預期減稅心理因素大於實質因素，但至少已釋出善意。

不過，從房屋交易角度來看，房地合一稅才上路一年多，多數成屋買賣還是適用舊制，須拆分房地比，建物以房地比申報財產交易所得稅，土地則按公告現值申報土增稅；若折舊率提高，建物價值比會從過往的三比七，稍微降至二．八比七．二或二．九比七．一，因此，舊制交易稅也會降低，也是另一種達到減稅的效果。

另外，財政部要求各縣市參考「房屋現值」的調幅，適度調高免徵門檻。房產業者認為，假設房屋現值漲幅一％，可讓免稅門檻調高一千元，部分差一點便達十萬元免稅門檻的老屋或套房，能提早達到免稅的標準，也保障未來不受稅基提高而波及，但政策卻未一併思考新屋稅負的天花板，其實有點可惜。

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  • 常見房屋構造折舊率參考基準

    常見房屋構造折舊率參考基準

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