小辭典》房屋稅免徵 僅住家適用

2017-03-20

現行房屋稅條例第15條規定，住家用房屋現值在新台幣10萬元以下，可免徵房屋稅；縣市可視近年標準單價、路段率等漲幅，適度調高，調整金額以千元為單位。受惠者通常為老屋或面積較小房屋。

非供住家使用房屋，不適用該免稅門檻。

（記者吳佳蓉）