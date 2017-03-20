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茂矽訂單滿手 業界認是旺宏第二

2017-03-20

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠茂矽（2342）去年改變產品組合，新增二極體產品線，受惠市場供不應求，產能利用率不僅滿載，且訂單排隊生產要達二個月，法人預估茂矽繼去年下半年單季轉獲利之後，今年全年也可望轉獲利，營運出現轉機，業界人士認為茂矽是繼旺宏之後，第二家轉型成功的半導體廠。茂矽今年前二月累計營收2.75億元，年增31.04%。同時預定今天在交易所舉辦法說會，向外界說明今年營運展望。

茂矽前年關閉太陽能電池製造生產，資產設備出售，廠房以2.8億元價格賣封測廠力成，甩掉虧損的太陽能電池業務包袱後，茂矽專注晶圓代工本業，並增加新開發在電動車等多項高壓製程的產品，也打進二極體領域，加上減資改善財務結構，去年第三季營運終於順利單季轉虧為盈，第四季雖尚未公布財報，但預期持續獲利。

茂矽去年第三季合併營收3.89億元，季增11%，毛利率達21.3%，季增6.7個百分點，營業淨利3842萬元，季增達53.5倍，歸屬母公司淨利210萬元，每股盈餘0.01元，終結連續九季虧損的窘境；第四季合併營收約3.8億元，季小減2.3%。

茂矽月產能約5-6萬片，功率場效應電晶體（Power MOSFET）等邏輯IC與二極體代工約各占一半，其中新增二極體產品線去年挹注營運逐漸發酵，且目前受惠市場供不應求，強茂（2481）、台半（5425）等客戶端下單攀升，帶動茂矽產能利用率不僅滿載，且訂單排隊生產要達兩個月，法人預估茂矽今年營運可望出現轉機，全年轉獲利可期。

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  • 茂矽新增二極體產品線，產能利用率滿載，法人預估茂矽今年可望轉獲利。（記者洪友芳攝）

    茂矽新增二極體產品線，產能利用率滿載，法人預估茂矽今年可望轉獲利。（記者洪友芳攝）

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