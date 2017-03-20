〈國際現場〉聯合利華出售旗下食品品牌

2017-03-20

英國「週日泰晤時報」報導，英國和荷蘭合資成立的跨國消費品製造商聯合利華（Unilever），準備以60億英鎊（74.4億美元）出售旗下幾個食品品牌，包括Flora瑪琪琳和Stork奶油等，貝恩資本（Bain Capital）、CVC Capital Partners、Clayton, Dubilier & Rice等私募股權公司均表達收購意願。

上個月「美國股神」巴菲特旗下的卡夫亨氏食品公司（Kraft Heinz）提出1430億美元的收購邀約，但遭聯合利華拒絕。聯合利華指出，無論從財務或戰略的角度來看，這筆收購案對聯合利華的股東都沒有好處。

聯合利華稍後表示，將對旗下事業展開評估，考慮退還股東現金，進行中型的併購，以及採取更積極的成本削減措施。除了Flora瑪琪琳和Stork奶油，聯合利華還擁有康寶濃湯（Knorr）、立頓紅茶（Lipton）、奧妙洗衣粉（OMO）、多芬香皂（Dove）等知名品牌。

（編譯盧永山）