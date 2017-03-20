中國玉米庫存過剩 農民開始減少種植

2017-03-20

編譯王惠慧／特譯

中國媒體報導，由於玉米價格大幅下跌，許多種植玉米的大戶已經放棄耕作，北京方面為了改革國內龐大的玉米市場，去年取消玉米最低收購價格補貼計畫，但該如何消化過剩玉米庫存，仍讓中國政府傷透腦筋。

在2013年玉米售價達最高峰時，玉米農每種植一畝地可獲得人民幣1000元，現在每畝只剩下300元，對於租地耕種的農民而言，這些錢僅夠支付地租。報導指出，張姓農民位於吉林省四道溝鄉的農地約200公頃，今年將改種更多大豆和花生，他表示，「許多人已離開村裡到城市去工作。」

下月開始將減種4成

這種「種愈多、賠愈多」的現象，已經讓玉米農難以承受，彭博報導，一位中國東北張姓農民表示，將從下月播種期開始，作物至少減少40%，主要因為政府的庫存，導致獲利大減。他說，「我們無法接受這麼低的價格，快沒辦法養活全家。」

中國農產品產出隨著國家經濟爆發性成長而激增，另一方面，中國對農業的補貼政策，又導致玉米庫存日益增加，同時，廉價進口的玉米也導致國產玉米消費減少。去年，美國農業部曾指出，龐大的政府庫存、生產率下降及環境惡化，迫使中國必須調整相關政策。

彭博報導指出，中國政府為了消化玉米過剩庫存，在去年放棄最低收購價格補貼，加上玉米期貨價格暴跌20%後，預計2017年玉米產量將連續第2年減少。

中國第二大燃料乙醇製造商河南天冠公司董事長張曉陽表示，「政府無法忍受大量的玉米庫存。」中國國務院發展研究中心主任李偉也表示，上述玉米庫存可能會為中國政府帶來人民幣1700億元的庫存費用，再加上價格下跌，損失可能超過2000億人民幣。

損失估2000億人民幣

李偉指出，2016年中國玉米產量21955.4萬噸，價格較2015年每噸減少人民幣600元，單就此項來看，整體農民收入將減少1317億元。2016年，玉米種植面積減少近3000萬畝，農業部長韓長賦曾表示，今年玉米「去產能」還要繼續，將再減1000萬畝。

中國政府正在尋找玉米庫存新的用途，政協委員陳錫文指出，這麼多玉米庫存必須想辦法在2、3年內消耗完，但現在產量大約等於需求，所以為了消化庫存，要創造新的需求，他建議，使用多餘的玉米來製造酒精和甜味劑。

擬提高燃料乙醇生產

陳錫文認為，對玉米農而言，轉種其他作物是不太可行的，因為大豆等替代作物產量並不具競爭力；將玉米製成乙醇，能加在汽油等燃料中，減少排放，還能減少石油進口。

張曉陽指出，中國政府正在考慮提高2020年燃料乙醇的目標到400萬噸以上，中國僅次於美國、巴西為全球燃料乙醇第三大供應商，每年生產量達250萬噸。

中國政府先前已頒布推廣澱粉和酒精等玉米產品出口的措施，同時也對東北部的飼料廠進行補貼；農業部長韓長賦也表示，今年將提供更多補貼，包括對轉種其他作物的農民。