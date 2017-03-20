石油庫存仍增 OPEC減產協議恐延長
編譯楊芙宜／特譯
石油輸出國家組織（OPEC）和非OPEC成員的大油國間於去年12月10日達成減產協議，計畫以半年時間減少原油生產及市場供應，以提振2年多來國際油價低迷情勢。不過，大油國實施減產以來，石油庫存仍增加、非OPEC國家產油量預估提高、亞洲市場供應充沛，凸顯大油國全球減產措施成效不彰，分析師認為，OPEC主導的減產協議可能必須延長到今年6月以後。
將延長至今年下半年
路透10名市場分析師調查顯示，6人認為OPEC將把減產協議延長至今年6月之後。法國巴黎銀行（BNP Paribas）分析師基林古瑞安（Harry Tchilinguirian）表示，「如果OPEC真的是在追求庫存（減少）目標，那就需要延長當前的減產協議」，但這些大油國近來聲明暗示，是否延長減產政策將取決於合作情況；接下來該採取何種行動，OPEC於5月再次開會時，將面臨情勢複雜的難題。
今年1月1日起，OPEC原油日產量減少約120萬桶，為8年來首次實施減產；俄羅斯和其他10個非OPEC產油國同意每日產量減少60萬桶。OPEC 3月份月報指出，大油國全球減產協議開始，但石油庫存繼續增加；1月經濟合作暨發展組織（OECD）國家石油庫存比5年平均值高出2.78億桶，包括2.09億桶為原油及其他的精煉油品，「供應雖然調整，但庫存持續上升，不僅美國，連歐洲也是如此」。
減產協議執行率上升
該月報公布後，國際油價應聲跌至3個月低點。彭博資訊顯示，倫敦布蘭特近月期貨14日收報每桶50.92美元，為去年11月底以來最低，上週五（17日）收在51.76美元。儘管如此，國際油價仍高於1年前約40美元，及2016年1月盤中觸及近27美元的12年低點。
OPEC本身評估，實施減產後，油價「無疑地」受到支撐；從各成員國及能源產業媒體等二手消息搜集得來的資料顯示，OPEC成員國減產協議的執行率上升，除了利比亞和奈及利亞以外，11個OPEC國家產量2月份降至每日2968.1萬桶。OPEC月報並未提供執行率的計算資料。
美頁岩油產量回升
不過，OPEC等大油國減產以來，由於油價上漲，反而激勵美國頁岩油產量重新回升；截至3月17日的一週，美國活躍的鑽油平台數增加14個，至631個，創2015年9月以來新高，較去年同期高出63%。參與減產的俄羅斯等油國2月份執行率也不佳，能源業界估計僅64%；俄羅斯代表指出，迄4月底可實現所承諾的減產量30萬桶。
OPEC月報對今年非OPEC國家的石油供應預測上修為日產量增加40萬桶，較先前預測多出16萬桶，對美國2017年石油生產的預測則上修為日產量增加10萬桶。
OPEC仍認為，供應減少將使庫存下降，今年下半年「市場預料將開始恢復平衡，甚至見到石油庫存開始下降」；因此，該組織上修今年全球石油需求預估，對OPEC原油需求為平均每日3235萬桶，高於目前產量水準，意味如果產量不上升，則庫存將會下降。
另方面，從市場實際供應情況來看，OPEC減產以來，亞洲供應過剩情況未減。湯森路透石油研究和預測的數據顯示，3月運至亞洲的石油約有7.14億桶，較去年12月宣布減產以來還提高3%。亞洲是世界最大及最快的成長中市場，其供應過剩情況對全球油價將造成壓力、影響主要油國預算，但也可能有助於刺激需求成長，以消耗過剩供應。
受市場供應過剩影響，基準指標布蘭特油價1月以來下跌約10%，專家警告國際油價可能進一步再跌。哈佛大學貝爾福科學與國際事務研究中心（Belfer Center for Science and International Affairs）資深研究員毛傑里（Leonardo Maugeri）表示，減產不足以重新消化世界過多的供應量，因此，除非2017年石油需求成長反彈至創紀錄水準，否則油價仍可能朝向另一波大跌。
儘管有交易員認為亞洲強勁需求最終可能解決石油供應過剩的問題，但毛傑里指出，需求強勁增加或許可「減緩」長期以來供應過剩情況，但初步的數據和分析沒有展現出這種進展，尤其中國和印度的需求成長明顯降速。
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標題：石油庫存仍增 OPEC減產協議恐延長
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