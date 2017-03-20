〈品牌故事〉奉行弟子規管理 打造獨特志工文化

2017-03-20

記者卓怡君／專題報導

週末假日，一群穿著黃色背心的大哥哥、大姐姐，在桃園的兒童之家牽著院童唱唱跳跳；同一時間，位於八里的老人院也有一群身著黃色背心的志工，推著輪椅，帶院內長者散步，這都是昇恆昌員工放假的日常。昇恆昌一年舉辦近500場志工公益活動，江松樺每月主持月會，從不檢討業績，而是要求員工分享公益個案，江松樺全心奉行《弟子規》，在商場中實踐佛法，展現積善得福的正面力量。

要求員工分享公益個案

江松樺受佛法薰陶，逾20年奉行《弟子規》，除了自身實踐，更將這套倫理道德導入企業經營管理，新進員工受訓時都會收到《弟子規》、《了凡四訓》和《太上感應篇》等書籍。昇恆昌近年來的企業文化，幾乎與志工文化畫上等號，用《弟子規》管理企業，放眼中外，絕無僅有。

憶起當年的因緣，江松樺說，這一路走來，低潮從沒少過，十多年前亞洲金融風暴、921地震、SARS一樁接著一樁。爆發亞洲金融風暴後，百業蕭條，公司遭遇很大挑戰，薪水都快發不出來，在那段很低潮的日子，他看電視時就會轉到佛教頻道，想從宗教得到一些慰藉，正好看到淨空法師說法，講解《太上感應篇》，頓時讓他受惠很多；他當時就思考著，再好、再不好都會過去，一切隨緣，即使逆緣也要順著受，危機就是轉機，靠著宗教支持，終能克服一次次困境與挑戰。

江松樺平日相當節儉，他秀出身上的皮夾，已用了超過10年，更不是什麼國際一線大品牌，他稱讚著皮質好又耐用。

他平日代步的休旅車，也非頂級品牌和車種，朋友看到他的車都很驚訝，直說︰「董事長怎麼開這麼便宜的車？」江松樺不忘對朋友機會教育，「多的錢就拿去做公益」，早已是他的口頭禪。