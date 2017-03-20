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〈品牌故事〉挑戰極致服務 各國免稅店爭相觀摩

2017-03-20

記者卓怡君／專題報導

免稅商店最大優勢，說穿了就是價格，因為少了5％不等的關稅，不少免稅商店就是開門等客人結帳消費，但昇恆昌不斷挑戰極致服務，國際各家免稅店的CEO都曾買機票親自飛到台灣，只為看一眼昇恆昌的服務。儘管桃園機場人潮僅有香港的7成，昇恆昌銷售人員卻是香港的兩倍，年年砸錢默默投資機場公共區域硬體與軟體服務，去年昇恆昌更一舉奪下國際旅遊零售業的奧斯卡獎，打敗DFS、杜拜等世界一流免稅同業，讓國際真正看見台灣。

發展台灣觀光當成志業

做生意通常是將本求利，昇恆昌董事長江松樺花錢阿莎力的態度，相對罕見。業界人士觀察，江松樺是真心把發展台灣觀光當成志業，否則照他對機場還有離島的投資，很多根本無法賺錢，像是花蓮免稅商店只會賠錢、沒人肯去，江松樺一句話就答應進駐，更讓員工搭飛機上下班；以機場設備改裝為例，江松樺認為，機場免稅店就代表台灣，對於政府維護要求總是「要五毛，不只給一塊」，所以昇恆昌公共服務投資金額達成率高達347％，昇恆昌花了數十億元改造桃園機場的公共區域、主題候機室，展現台灣多元文化，傳遞台灣獨特之美，更找了書畫家朱振南打造文學之牆，邀請作詞家方文山創作機場之歌，一連串的改造，賦予桃園機場全新的生命。

昇恆昌對於機場服務的提升，秉持「好還要更好」，之前機場內有個走道高低落差約7個階梯，機場人戲稱是「好漢坡」，昇恆昌特別設立電動手扶梯，免除旅客爬坡辛勞，每天安排專員在登機門附近沖泡台灣茶，並設置免費按摩椅，所有可以為旅客做的事，昇恆昌幾乎都做到了。

江松樺說，昇恆昌希望提供客人「感動服務」，之前有個外國客人腳上的鞋子已經開口笑，走路很不方便，登機前到店裡急著想買新鞋，但他要的是11號的大尺碼，櫃上沒有這麼大的鞋，員工靈機一動，用了兩罐強力膠，再用透明膠帶綑了兩圈，讓客人可以順利行走，事後這位客人還特別寫信回來致謝。

談到昇恆昌免費做這麼多服務，江建廷打趣地說，昇恆昌是用心、用淚水在經營免稅店，世界上沒有一家免稅店負責這麼多東西，要一手規劃、執行並維護機場內部的設施。

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  • 昇恆昌360度客服櫃台。（昇恆昌提供）

    昇恆昌360度客服櫃台。（昇恆昌提供）

  • 昇恆昌去年獲得英國最具公信力的Frontier雜誌評選為年度「全球最佳單一地區機場零售業者」，該獎項在國際業界素有「旅遊零售業界奧斯卡獎」美譽，江建廷（右四）帶領團隊見證這光榮時刻。（昇恆昌提供）

    昇恆昌去年獲得英國最具公信力的Frontier雜誌評選為年度「全球最佳單一地區機場零售業者」，該獎項在國際業界素有「旅遊零售業界奧斯卡獎」美譽，江建廷（右四）帶領團隊見證這光榮時刻。（昇恆昌提供）

  • 2001年昇恆昌在桃園機場設立入關前的免稅商店。 （昇恆昌提供）

    2001年昇恆昌在桃園機場設立入關前的免稅商店。 （昇恆昌提供）

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