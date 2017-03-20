〈品牌故事〉挑戰極致服務 各國免稅店爭相觀摩
記者卓怡君／專題報導
免稅商店最大優勢，說穿了就是價格，因為少了5％不等的關稅，不少免稅商店就是開門等客人結帳消費，但昇恆昌不斷挑戰極致服務，國際各家免稅店的CEO都曾買機票親自飛到台灣，只為看一眼昇恆昌的服務。儘管桃園機場人潮僅有香港的7成，昇恆昌銷售人員卻是香港的兩倍，年年砸錢默默投資機場公共區域硬體與軟體服務，去年昇恆昌更一舉奪下國際旅遊零售業的奧斯卡獎，打敗DFS、杜拜等世界一流免稅同業，讓國際真正看見台灣。
發展台灣觀光當成志業
做生意通常是將本求利，昇恆昌董事長江松樺花錢阿莎力的態度，相對罕見。業界人士觀察，江松樺是真心把發展台灣觀光當成志業，否則照他對機場還有離島的投資，很多根本無法賺錢，像是花蓮免稅商店只會賠錢、沒人肯去，江松樺一句話就答應進駐，更讓員工搭飛機上下班；以機場設備改裝為例，江松樺認為，機場免稅店就代表台灣，對於政府維護要求總是「要五毛，不只給一塊」，所以昇恆昌公共服務投資金額達成率高達347％，昇恆昌花了數十億元改造桃園機場的公共區域、主題候機室，展現台灣多元文化，傳遞台灣獨特之美，更找了書畫家朱振南打造文學之牆，邀請作詞家方文山創作機場之歌，一連串的改造，賦予桃園機場全新的生命。
昇恆昌對於機場服務的提升，秉持「好還要更好」，之前機場內有個走道高低落差約7個階梯，機場人戲稱是「好漢坡」，昇恆昌特別設立電動手扶梯，免除旅客爬坡辛勞，每天安排專員在登機門附近沖泡台灣茶，並設置免費按摩椅，所有可以為旅客做的事，昇恆昌幾乎都做到了。
江松樺說，昇恆昌希望提供客人「感動服務」，之前有個外國客人腳上的鞋子已經開口笑，走路很不方便，登機前到店裡急著想買新鞋，但他要的是11號的大尺碼，櫃上沒有這麼大的鞋，員工靈機一動，用了兩罐強力膠，再用透明膠帶綑了兩圈，讓客人可以順利行走，事後這位客人還特別寫信回來致謝。
談到昇恆昌免費做這麼多服務，江建廷打趣地說，昇恆昌是用心、用淚水在經營免稅店，世界上沒有一家免稅店負責這麼多東西，要一手規劃、執行並維護機場內部的設施。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 李永得遭警方攔查 現場狀況影片曝光
- 賭5元惹怒寶可夢迷 7旬嬤淪罪犯
- 〈旅遊的滋味〉喜歡上鏡頭的老沃人
- 木村拓哉無齒13年 靠《心愛的人》搶回王座
- 高鐵站「快閃」 新住民獻藝
- 《愛肝加油站》脂肪肝雖不痛不癢 仍會影響肝臟健康
- 林書豪又傷了！ 戰小牛扭右腳踝退場
- 竹崎親水公園 黃花風鈴木好美
- 〈旅遊的滋味〉幸福，單手掌握
- 妙齡女攀坐15樓外牆 警、消面前墜樓命危
- 穿拖鞋遭攔查 李永得：北市變警察國家？
- 女店長偷包 被自家監視器洩底
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Protesters decry Aboriginal committee
- 「誤訂機票」詐騙新招坑40人
- 如廁被葡萄公主盯著 「下次不上了」
- 中壢大時鐘市場再傳火警 周邊店家怕怕
- 用畫解構監獄 監所管理員林文蔚開展
- 希拉蕊︰已準備好擺脫困境
- 美前國防官員：北京應撤對台飛彈 作為和平承諾
- 史博館《相思巴黎──館藏常玉展》
- 張蒼松／【九○留影】
- 機捷定期票今開賣 享優惠還可抽機票
- 自由談》中國的歸中國，台灣的還台灣！
- 鐵血德意志跑車-2
- 白沙屯拱天宮媽祖開爐 首由值年爐主合爐
- 席琳娜斷社群上癮症 人氣王勇刪IG
- 〈愛瘋迷〉窮得只剩下錢的男人
- 陳菊「向人民報告」 23建設2年內完成
- 環團要柯文哲承諾「反對北宜直鐵」
- 汽柴油降7角至1元 今年最低
- 中職》新秀洪心騏好投 獅一分險勝猿
- 《中日對照讀新聞》日本政府、海外日本庭園の修復支援 日本政府派人出國協助整修日本庭園
- 國中會考24萬人報名 少3萬多
- 〈7人提對策〉推動碳稅、排污繳空污費…
- 川普政策上路！ 美墨圍牆須高9公尺
- 問題藥品多 連2年回收逾300項
- 領徵收補償費 跨縣市合作再增苗縣
- 自由廣場》回應〈大馬可怕不可怕？〉
- 「搖滾樂莎翁」查克貝瑞過世 享壽90歲
- 「孫文是國父 國民黨中常會定的」
標題：〈品牌故事〉挑戰極致服務 各國免稅店爭相觀摩
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email