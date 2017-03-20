〈品牌故事〉江松樺打造昇恆昌傳奇
記者卓怡君／專題報導
一走進桃園國際機場，免稅商店人潮川流不息，人手一袋，朝出境方向前進時，蒼勁有力的書法躍然於牆上，耳邊響起輕盈動聽的機場之歌，笑臉迎人的服務人員端坐在一隅奉茶，這些都是昇恆昌一點一滴打造出來的桃機樣貌，背後的主導者就是昇恆昌創辦人江松樺。江松樺從月薪20元的小學徒起步，打造出百億規模免稅王國，寫下台灣商界一大傳奇故事。
學徒時就嶄露靈活巧思
江松樺出身嘉義農家，從小家裡窮困，一共有6個兄弟姊妹，身為長子的他，功課優異也只能讀到國小畢業就必須工作賺錢，老師不斷遊說他升學，他萬般無奈婉拒。國小畢業後，原本家裡已想好讓他下田工作，所幸媽媽獨排眾議，堅持要他學習一技之長，一把鼻涕一把眼淚送他坐車北上，隻身前往台北天水路皮件工廠當學徒，那一年，江松樺只有13歲。
當皮件學徒的日子，什麼都要做，江松樺幫老闆帶小孩、把屎把尿、拖地板，一個月薪水只有20元，晚上睡覺就是把草蓆鋪在白天工作的桌板。但江松樺不以為苦，拚命學習怎麼做出更好的皮件，他的頭腦靈活，一張皮做一個皮包，江松樺就是可以裁剪出一個半，引起老闆的注意，獲得賞識，薪水三級跳，4年的時間，月薪從20元跳升至3000元，才18歲的他，領的已經是大師傅的薪水。
江松樺學到好手藝，18歲決定創業，媽媽力挺、幫他籌措資金，從村子頭借到村子尾，再幫他標會，開了一家皮包工廠，用鴕鳥皮、鱷魚皮等真皮製造皮包，相當受到日本觀光客喜愛，賺了不少錢；可惜台日斷交，日本觀光客不來，生意慘澹，加上環保意識抬頭，真皮皮包開始有爭議，江松樺發現，購買真皮皮包的客人轉向買名牌包，完全不會講英文的他，大膽決定轉換跑道，代理國外精品。
土法煉鋼 自學英文
江松樺只有國小畢業，為了代理國際品牌，土法煉鋼自學英文，聽壞好多英文學習錄音帶。江松樺勤跑歐洲、香港找原廠談代理，江松樺回憶，「一開始，我下飛機時，連入境表格都不會填」，到每家精品品牌總是碰了一鼻子灰，大家一聽到台灣，就說「NO」，每次被拒絕，還是不放棄，一次又一次拜訪。
「其實每次去巴黎，飛機一降落，我就開始緊張。」最後，皇天不負苦心人，江松樺終於拿下Gucci代理權，因業績出色，吸引一家又一家國際品牌加入，奠定了江松樺在國際精品業的人脈與地位，直到今日，在台灣的國際精品市場，江松樺的影響力還沒有人可以超越。
然而，代理精品的宿命就是業績一旦做起來，原廠就會把代理權收回，直接設分公司經營，江松樺開始考慮做免稅商店，他決定跨入免稅店，訴求專業經營，把國外精品服務水準導入台灣免稅店。
江松樺在1995年創立昇恆昌，首先拿到高雄小港機場免稅商店標案，江松樺跨出的這一步，就此翻轉台灣免稅商店的生態。當年昇恆昌規模小，雖標到經營權，但多數廠商難以信任、不想進駐，壓力很大，所幸國際精品廠商全力相挺，昇恆昌在高雄機場一炮而紅，緊接著進駐桃園機場，就此一路快速發展，躍為台灣免稅天王。
去年起，兩岸關係急凍，中國客來台人數銳減，昇恆昌自是首當其衝，為此昇恆昌積極發展線上購物，和旅行社合作，強化開發東南亞自由行旅客，並跨入離島免稅，透過離島觀光帶動地方經濟，繼金門之後，今年澎湖飯店與商場也將開幕，透過複合型加值服務，讓免稅發展更多元，不只為昇恆昌，也為台灣創造更多無限可能！
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