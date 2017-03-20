〈熱門族群〉食品股財報佳 股價漲不停

2017-03-20

〔記者楊雅民／台北報導〕食品類股在多檔個股獲利創歷史新高激勵下，上週股價漲勢續強，預期本週獲利及配息佳的個股，股價可望維持漲勢。

白肉雞大廠卜蜂（1215）公布去年合併營收達181.73億元，年增9.8%；稅後淨利達12.62億元，每股稅後盈餘4.71元，不僅較前年的2.57元大增83%，更創歷史新高。

卜蜂董事長鄭武樾表示，第一季雖然有禽流感干擾，但前2月營收表現仍不錯，預期第一季營運表現可望比去年好，法人預估，卜蜂今年第一季每股稅後盈餘可望挑戰1.3元，年增逾3成。

獲利創新高，也帶動卜蜂股價一路上漲，上週股價一度上攻至57.6元的27年來新高，經過3天高檔獲利了結賣壓，上週五量能逐漸回溫。

南僑（1702）去年合併營收達到162.8億元、年增5.18%，稅後淨利為12.06億元，每股稅後盈餘4.1元，董事會通過去年每股擬配發現金股利2.8元，創下歷年股利新高。

以南僑上週五收盤價63.3元計算，若能順利填息，現金殖利率4.42%，但外資已連續17天賣超，累計賣超達4576張，造成南僑股價自農曆年後漲勢落後食品類股。

統一集團轉投資的大統益（1232）去年合併營收達173.84億元，較前年微減2.19%，去年前3季稅後淨利5.9億元，每股稅後盈餘3.96元，市場預期去年每股稅後盈餘可望維持5元以上水準，上週股價則衝破90元關卡，創下歷史新高。

統一（1216）每年獲利穩健，隨著台股挑戰萬點關卡，上週外資連續4天買超，帶動股價連續4天上漲，上週五收在58.1元，創下過去4個月以來新高。