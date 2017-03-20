〈熱門族群〉大立光挑戰5000元 光學元件雞犬升天

2017-03-20

〔記者陳梅英／台北報導〕大盤今年以來漲幅約8.24%，光學元件族群卻不乏有漲幅超過1倍的股票，其中，最主要多頭指標大立光（3008）上週五收4760元再創收盤價新高，隨大盤向萬點叩關，大立光也有機會挑戰5000元歷史天價。

儘管大立光2月營收下滑，表現並不如預期，近期也傳出鴻海力挺康達智大幅擴廠等競爭對手搶市新聞，不過市場看好台股萬點行情，大立光作為多頭指標，不能缺席，加上，近期族群落後補漲氣勢強勁，玉晶光（3406）、新鉅科（3630）今年以來漲幅都超過1倍，大立光以去年每股稅後盈餘近170元計算，本益比28倍，還落後於其他光學元件族群，最重要的是市場資金並未離場，外資持續力挺將是大立光前往5000元大關最大支撐。

光學元件族群中，今年以來股價最有表現的以新鉅科為最，即使分盤交易，上週五新鉅科收盤價51.5元，仍續創新高，新鉅科從2014年至今已連續虧損3年，今年1月雖然轉盈，但主要是出售廠房獲利入帳，基本面仍未見具體改善，光是靠中國手機主要鏡頭供應商丘鈦打算認購私募的題材面帶動，需要小心謹慎，尤其雙方僅是簽署投資意向書，私募案何時完成，還需進一步觀察。

何況新鉅科接下來要跨入的將是手機鏡頭業務，在手機鏡頭這一塊，競爭者眾，玉晶光與大立光一樣都是蘋果iPhone鏡頭供應廠商之一，玉晶光去年下半年受惠於良率改善終於轉虧為盈，第四季獲利更有大幅成長，每股稅後盈餘超過3元，帶動股價大漲，不過玉晶光在2月工作天數與1月接近下，營收大減超過4成，雖然前兩月營收9.69億元，與去年同期相比仍成長4成，但營收波動大，則是後市要稍加留意之處。