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〈熱門族群〉二線封測廠 本業業外有看頭

2017-03-20

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠南茂 （8150）、精材（3374）第一季逢淡季，營運將下滑，不過，因各擁「沾光」的利多題材，激勵股價勁揚，受到市場矚目。

南茂公布簡式財測，受傳統淡季影響，第一季營收將較去年第四季下滑，但受惠認列上海宏茂微電子持股的處分利益，估貢獻達19.25到20.7億元，首季財測每股盈餘估約2.69到3元之間。受業外獲利的利多激勵，南茂股價上週五收漲停價27.05元，成交量增達到近4萬張。

南茂與中國紫光集團去年底合意終止私募計畫，改由南茂全資子公司ChipMOS BVI出售中國子公司上海宏茂54.98%股權給紫光集團等策略投資人，透過等比例共同增資與合資經營上海宏茂。紫光集團持股上海宏茂達48%，南茂預計估將助承接當地面板廠驅動IC封測訂單。

南茂去年合併營收183.67億元、年減2.4%，稅後淨利15.32億元、年減31.3%，每股稅後盈餘1.78元，為近四年最低。南茂董事會日前已決議擬每股配發現金股利1元，其中包括盈餘配發0.3元、資本公積配發0.7元。

台積電（2330）轉投資的封測廠精材，去年流失蘋果指紋辨識IC封裝訂單，產能利用率大幅降低，衝擊去年營運虧損，全年合併營收39.21億元、年減19.6%，營業損失7.13億元，稅後虧損6.37億元，每股虧損2.36元。

精材一、二月營收累計為4.72億元、年減25.01%，第一季營運可能持續虧損；不過，市場傳出精材今年可望接到蘋果新款iPhone的CMOS影像感測器等相關訂單，有助帶動新建置的12吋晶圓級封裝產能利用率大幅提高，進而挹注營運轉虧為盈。

受市場傳出蘋果光的利多激勵，去年營運虧損的精材，自公佈財報近一個月以來，股價反而走高，上週五以55.5元作收，近一個月漲幅超過三成。

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