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〈熱門族群〉匯率烏雲乍現 鋼鐵業憂競爭力減弱

2017-03-20

〔記者羅倩宜／台北報導〕從去年下半年開始復甦的國內鋼鐵業，面對台幣強升現隱憂。龍頭中鋼（2002）以內銷為主，較不受影響，但下游包括手工具、螺絲及單軋廠如燁輝（2023）等均屬外銷導向，已開始擔憂衝擊出口競爭力。中鋼表示，甫公佈的第二季盤價已有考慮匯率因素，五月將出爐的Q3盤價，會再綜合考量。

新台幣上週連續三日強升，即使美國聯準會決議升息，資金回流美國並未造成台幣走弱。上週五台幣收在30.626兌一美元，創下22個月新高。這對近期報價持續上漲的國內鋼市，飄來一片烏雲。

中鋼總經理劉季剛在農曆年後不久，就直言今年鋼市需求不差，惟獨匯率是最大變數。不料一語成讖，台幣今年以來較亞洲貨幣明顯強勢，近期國內不少鋼廠已開始擔憂。

中鋼下游加工業者表示，台幣強升，有兩大影響。一是第二季外銷接單的競爭力，將不如日韓中等亞洲對手國；二是已經開始出貨的第一季訂單，換回台幣後，獲利也將縮小，須承擔匯損。南部某裁剪廠舉例，去年底出貨的一筆500萬貨款，近期入帳認列8.5萬元匯損，占比約1.7%。

裁剪廠認為，匯率因素已使得鋼品現貨市場的買氣轉弱，近期通路商的出貨量較預訂目標減少逾1成。

雖然有匯率的變數，不過國內鋼廠甫公佈的二月營收大多表現亮眼。中鋼二月合併營收來到258.7億元，年增逾4成；流通業者新光鋼（2031）年增近一倍；板鋼陣營的豐興（2015）二月營收年增72%、東鋼（2006）近25億元，年增約6成。

中鋼表示，今年鋼市展望仍算穩健，主要是中國去產能應可繼續堅持，亞洲鋼品的供需秩序仍可維持。另外，原料煤鐵的價格未有大幅波動，再加上國內外都有基礎建設題材，第三季審慎樂觀。

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