〈熱門族群〉智邦本週公布財報 網通股引領期盼

2017-03-20

〔記者王憶紅／台北報導〕網通族群去年獲利陸續出爐，多檔表現不俗，其中合勤控（3704）第四季單季獲利超越前三季，友訊（2332）第四季單季轉虧為盈，終止連七季虧損，而智邦（2345）、明泰（3380）將在本週公布去年獲利，也引發市場高度關注。

法人指出，網通廠商產品多元化，部分公司抓到未來趨勢下，營運走堅或出現轉機，今年在資料中心、雲端設備、Pre-5G等帶動下，營運不看淡。

上週五公布財報的正文（4906）， 去年度營收為145.11億元，稅後盈餘5.67億元，每股稅後盈餘1.89元。董事會擬配發每股現金股利1.5元，以上週五收盤價27.8元計算，若能順利填息，現金殖利率5.4%。

同樣上週五公布財報的台揚（2314），則是暌違七年後，要發放股利了。台揚去年獲利1.64億元，以股本21.33億元計算，每股獲利約0.76元，其中，第四季每股獲利0.17元。台揚擬配發每股現金股利0.12元。

在現金殖利率方面，以互動（6486）、宏正（6277）較高。仲琦（2419）子公司「互動」去年獲利1.6億元，以股本4.62億元計算，每股獲利3.46元，擬配發每股現金股利3.5元；宏正2016年每股獲利6.6元，擬每股配發現金股利5.8元，兩家公司以上週五收盤價計算，若順利填息，則現金殖利率分別為7.7%、6.8%。

去年第四季單季表現亮眼的則為合勤控、友訊。合勤控去年稅後盈餘2.82億元，每股稅後盈餘0.65元，營運由虧轉盈，其中第四季稅後盈餘1.5億元，每股稅後盈餘0.35元，單季獲利就超過前三季。法人指出，合勤控接到GPON大單，今年首度打進美國某大客戶供應鏈，預估今年整體營收可望有兩位數成長。

友訊去年全年虧損9.54億元，每股虧損為1.5元，其中，第四季本業仍虧損，但在成本控制得宜及匯兌利益下，單季每股獲利0.18元，終止連七季虧損。