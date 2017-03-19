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豪宅重稅衝擊 有錢人變租屋客

2017-03-19

〔記者徐義平／台北報導〕北市豪宅重稅衝擊買氣，不少有錢人乾脆先轉買為租，趁機觀察後續房市動態。根據內政部實價網近兩年租金揭露資訊，北市豪宅「文華苑」有兩筆，其中一筆月租達五十二萬元，創下租金揭露新高；北市信義計畫區豪宅「冠德遠見」及前總統陳水扁曾住過的「寶徠花園廣場」，也有九筆及四筆揭露資訊。

根據內政部實價網，今年一月「文華苑」六樓順利出租，坪數二七○．八九坪（含三車位），月租四十萬元、每坪約一四七七元；對照去年十二月揭露五樓月租五十二萬元、每坪約一五二五元，租金些微修正。若以六樓買進實價三．一億元計算，該戶租金收益率僅一．五五％。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，「文華苑」以飯店式管理吸引富豪入住，平均每戶每月管理費動輒十萬元以上，幾乎等於一般雙薪家庭全部月薪。香港商匯泓不動產台灣分公司副總吳懿倫指出，豪宅持有稅高漲，「文華苑」一戶持有稅達一八○萬元以上，相較於年租金四八○萬元，且不用負擔每月逾百萬元房貸，對於部分企業高層相對具吸引力。

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  • 去年12月，「文華苑」5樓以每月租金52萬元租出，不但是首戶豪宅揭露月租金破50萬元，也創實價揭露上路近5年豪宅單月租金新高紀錄。 （記者徐義平攝）

    去年12月，「文華苑」5樓以每月租金52萬元租出，不但是首戶豪宅揭露月租金破50萬元，也創實價揭露上路近5年豪宅單月租金新高紀錄。 （記者徐義平攝）

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