豪宅重稅衝擊 有錢人變租屋客
2017-03-19
〔記者徐義平／台北報導〕北市豪宅重稅衝擊買氣，不少有錢人乾脆先轉買為租，趁機觀察後續房市動態。根據內政部實價網近兩年租金揭露資訊，北市豪宅「文華苑」有兩筆，其中一筆月租達五十二萬元，創下租金揭露新高；北市信義計畫區豪宅「冠德遠見」及前總統陳水扁曾住過的「寶徠花園廣場」，也有九筆及四筆揭露資訊。
根據內政部實價網，今年一月「文華苑」六樓順利出租，坪數二七○．八九坪（含三車位），月租四十萬元、每坪約一四七七元；對照去年十二月揭露五樓月租五十二萬元、每坪約一五二五元，租金些微修正。若以六樓買進實價三．一億元計算，該戶租金收益率僅一．五五％。
瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，「文華苑」以飯店式管理吸引富豪入住，平均每戶每月管理費動輒十萬元以上，幾乎等於一般雙薪家庭全部月薪。香港商匯泓不動產台灣分公司副總吳懿倫指出，豪宅持有稅高漲，「文華苑」一戶持有稅達一八○萬元以上，相較於年租金四八○萬元，且不用負擔每月逾百萬元房貸，對於部分企業高層相對具吸引力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 擅開貨櫃遭307公斤羊毛砸死 家屬求償敗訴
- 電線上面有異物？ 近看才發現是無名的勇者…
- 花蓮區漁會選舉 投票率65％創新高
- 失婚艾莉絲爆前夫拒行房 法國求助小禎禱告
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Keelung-Taipei 19km tram planned
- 大福彩頭獎摃龜
- 海釣船擦撞光六快艇 16釣客平安
- 少年長住祖母家 父硬帶回 拴鐵鍊防逃
- 魚池香茶巷 櫻花期倒數
- 土耳其建2023公尺世界最長吊橋 橫跨歐亞分界
- 想學龜派氣功！？ 用這玩意兒就能「放大絕」
- 《中英對照讀新聞》Seoul’s metro expects major safety overhaul 首爾地鐵預計進行安全大檢修
- 《謠言終結站》茶葉蛋有毒恐致癌? 營養師:安心吃
- 機捷訊號異常 昨晨排除
- 馬為吳站台 再批洪「一中同表」主張
- 竹子湖海芋季將開跑 花開3成
- 美反對 G20不提反保護主義和氣候變遷
- 自由廣場》台灣政府說了甚麼？
- 大溪豆干節首日 分食千倍大春捲
- 張志軍太超過 傳小英政府出手教訓他…
- 變形工時 總統：企業可彈性排班
- 護歷史拚觀光 桃園神社修復啟用
- 機捷一段票比兩段票貴 A7居民促降價
- 丁噹為唐寶寶讚聲 曝「歌迷故事」超催淚
- 點彈跳視窗網購 個資全都露
- NBA123》人鹿全武行 3人遭驅逐
- 自由廣場》一中政治教育
- 〈徵文啟事〉大人味玩具
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 EasyCard services may be used at Ciyou Temple
- 《觀察筆記》煩啊初選
- 天天可換巢 日租房暗藏「淫」憂
- 北市公園違停去年3500件 松壽廣場佔過半
- 4000人同時靜止 拚世界紀錄
- 野鴿棲息社區 排洩物轟炸人車
- 03/19 各報重點新聞一覽
- SBL》周俊三嗆走賀夫 台啤仍輸裕隆
- 高雄市長黨內初選廝殺 陳菊嫌煩
- 新店第一公墓建公園落空 改工業區惹議
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Sunflower activists rally on three-year anniversary
- 蔡總統：中台灣是下世代台灣支柱
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：豪宅重稅衝擊 有錢人變租屋客
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分