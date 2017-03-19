豪宅成交旺 價格續下探
2017-03-19
〔記者徐義平／台北報導〕近半年豪宅買氣暢旺，成交金額超過五十億元。不過，房產業者指出，近來成交的豪宅都有一個共通點，就是價格不斷往下探，買方出價「沒有最低只有更低」，而且成交基本門檻相較於過去高點打八折左右，最著名的個案便是美容大戶砸近十三億掃了七戶「松江一號院」，成交價格僅高點的七五折。
高樓層成交價竟比低樓層低
東森房屋研究中心副理于靜芳分析，近年豪宅雖陸續有成交，但明顯跌價二成以上，雙北豪宅不僅出現降價轉售，也有過去低樓層成交價竟比近期高樓層成交價還高的現象。以北市大直豪宅「西華富邦」為例，去年十月，十七樓總價一億七二六○萬元、拆算每坪一五三萬元；但同建案十八樓二○一五年十二月成交總價一億九○四一萬元、拆算每坪一六七．七萬元，每坪價差近十五萬元。
另外，中山區朱崙街豪宅「鈞藏」，去年十一月至今年一月，中纖王家掃進三樓、十樓各兩戶，十樓每坪約一一八萬元，三樓每坪約一○八萬元；對照該社區最高實價紀錄，七樓每坪一三八．八萬元，中纖王家買進的三樓及十樓，分別打了七八折及八五折。
至於今年一月「圓山一號院」十七樓實價紀錄，總價七五○○萬元、拆算每坪七十四．一五萬元；對照該社區二○一五年八月，十七樓交屋時的每坪約一○二萬至一○八萬元，每坪價差近三十萬元。
瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，從帝寶淪入三拍、底價跌破二○○萬元，其餘每戶破億元的豪宅，包括「松江一號院」、「鈞藏」等，成交價格勉強站上百萬元，讓價空間達二、三成。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則認為，近期成交的豪宅價格與二○一四年高點相較，約有十％至十五％修正幅度，但豪宅市場是信心與資金的指標，近期陸續有買家進場，顯示整體房市信心止跌回穩。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 擅開貨櫃遭307公斤羊毛砸死 家屬求償敗訴
- 電線上面有異物？ 近看才發現是無名的勇者…
- 缺席王室活動 威廉王子夜店摟辣模
- 兩岸監督條例朝野6版本 本週審查
- 舞廳連夜遭砸 傳因百萬賭資糾紛
- 捍衛性別平權 青平聯成立
- 不捨台大再被傷害 校長楊泮池：任滿不續任
- 【人生作業簿】你的天賦是什麼？
- 未取得建照 亞太美國外僑學校開挖挨轟
- 土耳其建2023公尺世界最長吊橋 橫跨歐亞分界
- 想學龜派氣功！？ 用這玩意兒就能「放大絕」
- 柚花季健走、箭筍宴 主角都遲到
- 談太陽花 張善政盼速修法 降低公投門檻
- 吸食浴鹽 恐成殺人魔
- NBA》豪可惜！ 籃網連勝落空
- 花蓮區漁會選舉 投票率65％創新高
- 一週大事（3月12日至18日）
- 星期專論》馬英九被起訴只是開始！
- 張志軍太超過 傳小英政府出手教訓他…
- 米嚕咕的占星頻道：2017.3/19～3/25
- 誤指李登輝領終身俸 楊仁壽道歉
- 利菁再嗆羅霈穎 記性不好別說謊
- G20財長聲明 棄守對抗保護主義
- 地方諸侯壓力 交部︰不會都買單
- 魚池香茶巷 櫻花期倒數
- 黨代表參選資格╱挺吳派中常委堅持修法 增訂青年但書
- 華語介入造成代溝 台灣手語爭列國家語言
- 防逆向誤闖 交流道變身紅色出口
- 【微小說】溫柔的凝視
- 女童逐愛情夢 遇變態狼鞭臀性虐
- 打臉川普 庫克︰全球化對世界是好的
- 海釣船擦撞光六快艇 16釣客平安
- 今鋒面通過各地天氣不穩！週二北部降5度
- 日巡賽T-Point女子高球賽》盧曉晴 劉依貞 並列18
- 不只調情！以綸還想跟子閎拍男男劇
- 台東新港區漁會 投票率逾七成
- 自由廣場》台灣政府說了甚麼？
- 變形工時 總統：企業可彈性排班
- 彰化區漁會三巨頭 可望連任
- 太陽花3年了 民團籲速通過兩岸監督條例
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：豪宅成交旺 價格續下探
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分