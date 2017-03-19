豪宅成交旺 價格續下探

2017-03-19

〔記者徐義平／台北報導〕近半年豪宅買氣暢旺，成交金額超過五十億元。不過，房產業者指出，近來成交的豪宅都有一個共通點，就是價格不斷往下探，買方出價「沒有最低只有更低」，而且成交基本門檻相較於過去高點打八折左右，最著名的個案便是美容大戶砸近十三億掃了七戶「松江一號院」，成交價格僅高點的七五折。

高樓層成交價竟比低樓層低

東森房屋研究中心副理于靜芳分析，近年豪宅雖陸續有成交，但明顯跌價二成以上，雙北豪宅不僅出現降價轉售，也有過去低樓層成交價竟比近期高樓層成交價還高的現象。以北市大直豪宅「西華富邦」為例，去年十月，十七樓總價一億七二六○萬元、拆算每坪一五三萬元；但同建案十八樓二○一五年十二月成交總價一億九○四一萬元、拆算每坪一六七．七萬元，每坪價差近十五萬元。

另外，中山區朱崙街豪宅「鈞藏」，去年十一月至今年一月，中纖王家掃進三樓、十樓各兩戶，十樓每坪約一一八萬元，三樓每坪約一○八萬元；對照該社區最高實價紀錄，七樓每坪一三八．八萬元，中纖王家買進的三樓及十樓，分別打了七八折及八五折。

至於今年一月「圓山一號院」十七樓實價紀錄，總價七五○○萬元、拆算每坪七十四．一五萬元；對照該社區二○一五年八月，十七樓交屋時的每坪約一○二萬至一○八萬元，每坪價差近三十萬元。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，從帝寶淪入三拍、底價跌破二○○萬元，其餘每戶破億元的豪宅，包括「松江一號院」、「鈞藏」等，成交價格勉強站上百萬元，讓價空間達二、三成。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則認為，近期成交的豪宅價格與二○一四年高點相較，約有十％至十五％修正幅度，但豪宅市場是信心與資金的指標，近期陸續有買家進場，顯示整體房市信心止跌回穩。