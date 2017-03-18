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印尼台商：放完煙火 還要平台
2017-03-18
〔記者羅倩宜／台北報導〕「台印尼高峰會」拉兩國大咖站台，被認為有「放煙火」之虞；印尼台商印昌國際直言，「煙火過後，要有常設溝通平台，新南向才能扎根」。
吃高檔餐 不如互留LINE
在印尼深耕近三十年的鍛造大廠印昌國際，此次也將應邀在「台印尼高峰會」與談；印昌台灣董事長張衡州說，政府終於重視印尼市場，即使第一屆只能「放煙火」，也不是壞事。
「兩國論壇，一開始一定像放煙火，它是一個磁吸效應，吸引各界資源，但若沒有後續，就太可惜。」張衡州建議，峰會應擺脫舊思維，「不必茶點，也不用吃一桌兩萬元的大餐，貢丸湯和大麵就好。」
他說，寧可用省下來的經費，成立台灣與印尼的「常設溝通平台」，讓參加這次峰會五個分組的人，統統加入臉書或LINE群組，由專人管理，處理所有意見，「例如對這次峰會的建議，或者印尼商想找台灣的汽車零件，台灣扣件廠想在印尼找代理。」
這個溝通機制至少要維持一年，第二年有了績效，政府就可撥預算繼續；張衡州說，主辦單位把這個不吃大餐的理由告訴與會者，相信大家會很感動。
他表示，論壇當天就可徵求自願者，「來的人都有頭有臉，一定有人力可以運作這個意見平台。」張衡州也自告奮勇，願意負責臉書和LINE群組的管理。
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