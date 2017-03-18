同樣人馬！兩岸搭橋變身亞太辦？

2017-03-18

記者羅倩宜／特稿

經濟部策劃「台印尼高峰會」的單位，是工業局底下的「亞太產業鏈結辦公室」（簡稱亞太辦）；前身是馬政府時期的「兩岸搭橋小組」，過去八年專責替中國和台灣企業牽線，曾舉辦中草藥、通訊、ＬＥＤ等各產業的交流活動。

兩岸ＬＥＤ搭橋 搭到奈河橋

這個辦公室的「政績」之一，是三年前在大葉大學舉辦的「二○一四兩岸ＬＥＤ合作與交流會議」，找來中國發改委高層及台灣ＬＥＤ（發光二極體）上市公司董事長，在舞台上排排站合影，誓言「共同發展ＬＥＤ技術標準」。

三年後的今天，國內ＬＥＤ廠不論是業績或股價都被打趴；上游的晶電和中游的億光，各自面對中國三安及木林森的威脅，轉向利基市場求生。

「兩岸搭橋小組」屬任務編組，人員全數從工研院借調，按理說，政黨輪替後就該解散、各自歸建，再另成立新南向編制；不過，經長李世光顯然特別器重兩岸搭橋人馬，原班人馬和辦公地點統統不變，還交付了新南向的重責；唯一的改變是，把門口的「兩岸搭橋」招牌拿下來，換成「亞太辦」掛上去。

分進合擊 還是各辦各的

從實績來看，兩岸ＬＥＤ不搭橋還好，一搭搭到奈何橋（陰間出入口）；台灣東協峰會若採同樣思維和做法，拉業者和官員來放煙火，屆時能向全民報告的ＫＰＩ（績效指標），恐怕只有大咖來幾人、合作意向簽了幾份而已。

工業局的編組和計畫名目多如牛毛，是否充分整合，也讓人質疑。負責策劃東協峰會的辦公室叫「亞太產業鏈結」、峰會的計畫名稱則叫「一國一平台」；但即將來臨的「台印尼峰會」，真能扮演好「平台」角色，協調產官學或整合跨部門？外貿協會今年也將在東協舉辦多場「台灣形象展」，經部底下的貿易和工業兩大體系是分進合擊？或是各辦各的，只是消化預算？且拭目以待。