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工、貿爭新南向 高峰會槓上形象展
2017-03-18
〔記者羅倩宜／台北報導〕經濟部旗下貿易、工業兩大系統，為了新南向，火力全開，今年競相舉辦多場東協活動。外貿協會搶頭香，先赴印尼「啟動新南向」、今年至少赴東協國家辦四場台灣形象展；不讓貿易系統專美於前，工業局也砸錢委託民間的工業總會主辦「台印尼高峰會」，本月底將於高雄登場，年底前還計畫與泰國、菲律賓、馬來西亞及越南等舉辦兩國產業高峰會。
台印尼峰會先登場 2部長來台
由工業局主導、工總承辦的「台印尼高峰會」，三月卅日於高雄漢來飯店登場，主題鎖定金屬加工及船舶兩大產業，看中印尼與台灣在這兩領域的高度互補；印尼進口量第一大的產業是機械，另有逾一．七萬個島需要船隻往來溝通，南台灣則是船舶及機械原料（鋼鐵及扣件）重鎮。峰會當天，將由中鋼、春日機械、春雨鋼鐵、台船、慶富造船等多位董事長，負責引言或向印尼方進行簡報。
距離高峰會剩不到半個月，英政府卻保密到家。日前經濟部長李世光宣布成立「亞太產業合作推動委員會」時表示，轄下將有印尼、泰、馬、菲、越、印度等六個工作小組，但對於即將到來的「台印尼高峰會」卻隻字未提；主辦的工總也是鴨子划水、低調不談。
據悉，目前已洽邀來台的印尼高層包括統合（經濟）及工業兩位部長，民間則有GAMMA（印尼金屬製作與機械聯合協會）理事長。三十日上午率先登場的是兩國產業現況簡報，由工總理事長許勝雄親自上陣；下午是產業分組論壇，金屬、船舶、資通訊、環保、食品等五個小組各自討論。
地毯式找商機 交互主辦論壇
經濟部「亞太產業合作推動委員會」召集人、工總理事長許勝雄表示，配合新南向，今年上半年的目標是選一個國家推動產業論壇，最好在台灣及當地國家各辦一次；之後根據工業局規劃，今年將陸續與泰、菲、印度、馬、越合辦高峰論壇，地點可能移師對方首都，如曼谷、馬來西亞。
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