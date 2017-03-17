港跟進升息 中國調高借貸利率
2017-03-17
〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）十五個月來第三度升息後，港幣與美元掛鉤的香港金管局隨即跟進，中國人民銀行也調高借貸利率。路透分析，在美國進入升息循環後，亞洲、甚至全球長期的貨幣寬鬆政策可能告一段落，中國等新興市場國家恐陷入是否跟進Fed的兩難窘境。
報導指出，儘管Fed週三僅升息一碼，但隨著美國經濟轉強，今年還將升息兩次，明年可能升息三次；雪梨西太平洋銀行經濟學家卡洛（Sean Callow）指出，Fed想加快政策正常化速度，已改變全球許多央行的思維。
路透︰全球可能告別貨幣寬鬆
Fed升息後，中國人民銀行跟進調高借貸成本，週四全面上調各天期逆回購和中期借貸便利（ＭＬＦ）利率各○．一個百分點，是今年以來第二次；但Fed持續升息，將使中國人行更難阻止人民幣貶值，以及抑制資本外流。
英國央行週四維持利率不變；日本銀行也按兵不動，因核心通膨仍低於二％目標；日銀重申既有寬鬆措施，並將持續購買債券。但一些分析師預期，日銀將在適當時機將維持在零的十年期公債殖利率目標調高。
對於過去十年習慣寬鬆貨幣的新興市場國家而言，Fed政策轉變將受衝擊最大。雖然新興市場經濟已經隨著商品價格反彈及出口成長而出現轉強跡象，但國內需求仍疲弱，Fed啟動升息讓他們陷入是否跟進的兩難窘境；過去新興市場可依當地需求調整國內利率，如今Fed升息，為了留住外資，將失去調整國內利率的自由度，且須防止本國貨幣兌美元狂貶。
Fed升息也對南韓央行造成壓力。南韓央行的基準利率僅較Fed略高，不希望跟進升息，避免增加已負債累累的南韓家庭更大壓力；但該國債券市場有龐大外資，若不跟進升息，這些外資可能快速撤離當地。
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