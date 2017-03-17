美升息符預期 台幣勁揚1.8角

2017-03-17

〔記者盧冠誠、王孟倫、陳梅英／台北報導〕美國聯準會（Fed）昨如預期升息一碼（○．二五個百分點），且無外界擔憂，釋出會加快收緊貨幣政策步伐的訊息，激勵亞洲貨幣全面走揚，上演慶祝行情，新台幣匯率更一度狂飆近三角。

新台幣終場以三十．六五七元兌一美元作收，勁升一．八三角，匯價連二升創逾半個月新高。

主要亞幣中，日圓、韓元各大漲超過一％，泰銖及新台幣升幅皆在○．六％以上，星幣、菲律賓披索走揚約○．五％。

「Party（派對）結束前，熱錢還會持續狂歡」外匯交易員說，本次聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）讓先前繃緊神經的投資人鬆了一口氣，外資大舉湧入並帶動新台幣勁揚，後續在進口商逢低搶買美元之下，才讓升幅逐步收斂。

央行可望維持利率不變

而Fed升息，台灣是否跟進？央行總裁彭淮南本月初於立法院財政委員會備詢時以「不必然」回應。該談話也讓外界解讀，央行下週四理監事會議，可望連續三季維持利率不變。

行庫主管表示，這次ＦＯＭＣ所公布的點陣圖，僅做了很小幅度的變化，被市場解讀為「中性偏鴿派」，讓亞洲國家央行跟進Fed升息的壓力，減輕許多。

行庫主管認為，美國財政部預計四月中旬公布最新「美國主要貿易對手國之外匯政策」報告，指控他國操縱匯率，在此之前，央行「以不變應萬變」應該會是個不錯的策略。

金管會︰

美經濟強勁 可帶動台灣出口

金管會主委李瑞倉也表示，美升息一碼符合市場預期，也代表美國經濟發展後勁強，因台美貿易關係向來密切，兩者為「互補互利」，未來可望帶動台灣出口表現；國發會副主委高仙桂則說，Fed升息是預料之中，原本擔心資金會往美國移動，但是在資本及外匯市場都已提前反應情況下，對台灣應不至於有太大影響。

李瑞倉指出，升息代表美國經濟穩定發展，對全球市場來說，基本上是正面的事情，也有助於台灣景氣趨向穩健；他說，國際上資金移動很正常，即使外資短期有外流現象，仍無須過於悲觀或顧慮，「有時候資金出去，屬於正常調節，不代表就是撤出，總會有再回流的機會。」