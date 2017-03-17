美升息一碼 今年會再升2次

2017-03-17

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國聯準會（Fed）結束兩天政策例會，於台灣時間昨日凌晨二點宣布提高基準利率一碼（○．二五個百分點），把聯邦資金利率目標區間升到介於○．七五％至一％；決策官員的預期維持今年將繼續升息兩次、明年三次，並未暗示將加快升息。

「給寬鬆政策一些時間」

葉倫溫和發言 激勵歐亞股

受此激勵，週三美股道瓊、史坦普指數收高○．五％和○．八％；亞、歐股週四跟著走強大漲，香港恆生指數收盤漲二．一％，創十九個月高點。美元和美債殖利率週三都下滑，投資人解讀聯準會及主席葉倫並不急於移除貨幣刺激措施。週四美股開盤維持漲勢，隨後拉回整理。

這是聯準會三個月來第二度升息，決策官員以「九比一」通過決議，顯示對美國經濟成長穩健、就業增長強勁和通膨回升至目標的信心大振。

聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）聲明指出，鑒於已實現和預期的勞動市場及通膨情況，決提高基準利率目標區間，「經濟前景的近期風險似乎大致平衡」；最近幾季美國通膨率正邁向其二％目標。

葉倫在記者會上表示，聯準會願意容忍通膨暫時超過二％的目標、二％不是上限，也有意保持政策寬鬆「一些時間」；簡單來講就是美國「經濟表現良好，我們對經濟穩健程度和可抵禦衝擊的韌性，具有信心」。她強調，聯準會仍堅持「逐步」提高利率的政策，以目前速度要至二○一九年才會回到中性利率；本次升息「不代表」對相應經濟前景的貨幣政策適當路線出現重新評估，聯準會對美國經濟成長、失業和通膨的預期沒有太大變化。

聯準會決策官員對基準利率水準的預測顯示，今年還有兩次升息、每次升幅一碼，迄今年底利率目標預測中間值為一．三七五％；明年將繼續升息三次，迄明年底利率預測二．一二五％。

美國經濟大致已達到聯準會完全就業和穩定物價的雙重任務，未來還可能因川普政府財政刺激措施而受到提振，投資人和企業信心也大幅提振。但葉倫表示，聯準會仍在等待川普政府更明確財政計畫，尤其「可能實施時機、規模和政策變化特點，仍存在巨大不確定性」，因此本次會議未詳細討論及安排應對措施。