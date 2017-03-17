優力前董座 再遭起訴
2017-03-17
〔記者陳慰慈／新北報導〕台灣優力公司前董事長謝勝峰以虛偽增資手法，向銀行團詐貸18億元，103年遭新北地檢署依違反商會法等罪起訴，檢調去年再查出謝勝峰與法人董事林泰榮、監察人沈慶德涉嫌浮報土地價格，以「低價高買」及「左手賣給右手」手法，挪用公款，不法獲利4000萬餘元，新北檢昨依背信罪嫌將3人起訴。
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