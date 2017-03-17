八德合宜宅再判7年半 葉世文出獄恐80歲

2017-03-17

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院審理前營建署長葉世文所犯八德合宜宅收賄案完結，昨將他判刑7年6個月、褫奪公權5年，沒收犯罪所得1600萬元，另對財產來源不明罪部分判刑3年、褫奪公權3年，沒收3317萬元，2罪相加共10年半，至於新竹眷改案仍維持一審無罪判決；可上訴。

葉世文先前已因林口A7合宜宅收受遠雄董事長趙藤雄賄款案，被判刑7年定讞入獄；他昨天未聆判。如果昨天的判決未來獲得確定，將由檢方向高院聲請合併訂應執行刑期，法界人士研判，葉有可能共被判刑15年以上，等出獄時恐逾80歲。

現年69歲的葉世文，被控於100年擔任營建署長期間，在林口A7合宜宅建案收受趙藤雄賄款400萬元，102年退休轉任前桃園縣副縣長後，又在八德合宜宅建案收受趙行賄1600萬元，檢調搜索葉世文、趙藤雄等人辦公處所等地，當場查扣1600萬元賄款和行李箱等物。

檢方同時查出葉世文在營建署長任內，於新竹眷改案尚未招標前，向趙藤雄索賄2200萬元，因葉離職未得手，檢廉單位搜索查扣葉向女密友借用的帳戶內有多達3317萬元不明財產。

審理時，葉世文起初否認犯罪，一審以葉涉林口A7、桃園八德合宜宅案、財產來源不明罪共判19年，新竹眷改案無罪。二審時，行賄葉的趙藤雄在宣判前改口認罪，還包括一審判無罪的新竹眷改案，高院認定葉除了一審犯3罪外，加上新竹眷改案共4罪，加重改判刑21年。

全案上訴最高法院後，先將葉的林口A7合宜宅案判刑7年定讞，桃園八德合宜宅等3案發回更一審。更一審辯結時，葉世文表示已自白犯罪，哀求法官給予減刑，並稱「將以餘生彌補過錯」。